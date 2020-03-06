Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia Internacional da Mulher

País precisa de mulheres 'mais parceiras de seus companheiros', diz Regina Duarte

A declaração da Secretária Especial de Cultura foi feita em evento no Palácio do Planalto, em razão do Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março

Publicado em 06 de Março de 2020 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 17:38
Secretária especial de Cultura, Regina Duarte Crédito: Marcos Corrêa/PR
A secretária especial de Cultura, Regina Duarte, afirmou nesta sexta-feira, 6, que o Brasil precisa de mulheres "mais parceiras de seus companheiros". A declaração foi feita em evento no Palácio do Planalto, em razão do Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março.
Em sua fala, a secretária disse que as mulheres passam por um "momento bastante difícil de transições", em que houve "conquistas extraordinárias, mas também perdas".
Regina sugeriu ainda que as mulheres precisam equilibrar os pratos da casa e dedicar mais tempo para cuidar das crianças, mas também agir como "ser social".
"Houve muitas conquistas, conquistas extraordinárias. E também muitas perdas. E falo de quanto a família precisa dessa mulher equilibrando pratos da sua enorme responsabilidade, dedicando mais tempo às crianças, sendo um ser social ativo, participante e criador. Isso se reflete na dificuldade, acho que essa é grande meta de desafios que nós mulheres temos que enfrentar daqui para frente", declarou a secretária especial da Cultura.
Durante o evento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, optou por não discursar. Participaram da cerimônia os ministros Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Augusto Heleno (GSI), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral).

Veja Também

TCES recomenda rejeição das contas de 2015 da Prefeitura de Cachoeiro

Joice Hasselmann retira Soraya Manato da vice-liderança do PSL na Câmara

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados