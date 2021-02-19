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Pabllo Vittar fará live de carnaval neste sábado com mais de 12 horas de duração

'Intenção é levar um pouco de festa e alegria' diz cantora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 fev 2021 às 14:13

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 14:13

A cantora Pabllo Vittar
A cantora Pabllo Vittar Crédito: Ernna Cost/Divulgação
A cantora e Drag Queen Pabllo Vittar, 26, anunciou que fará uma live de carnaval. A atração terá mais de 12 horas de duração e será transmitida na plataforma Twich, dentro do canal PVTV. Além disso, Pabllo irá receber diversos convidados, tudo seguindo as normas de segurança para com a Covid-19.
Alguns nomes confirmados são: Milian Dolla, Amyk, Raquel Mathias, Gorky, Zebu e Maffalda. Também estarão presentes dois grandes blocos de carnaval, sendo Chacoalha Bichona, representado por Sasha Vilela, e BATEKOO, representado por Rafael Balera e Fresh Prince da Bahia. Além disso, a artista irá tocar canções do início de sua carreira e covers.
"Infelizmente este ano por conta da pandemia não conseguimos nos reunir presencialmente para celebrarmos esta data que é tão especial para nós brasileiros. Para não deixar a data passar em branco, decidi reunir uma galera que eu amo para uma live na Twitch. A intenção principal é levar um pouco de festa e alegria para a galera que está em casa de maneira segura", disse Pabllo em comunicado à imprensa.

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A parceria de Pabllo com a plataforma se iniciou no fim do ano passado, e ela já fez diversas lives ao longo das semanas. "Estou muito feliz e animada e espero que todos recebam essa energia positiva de casa. As apresentações iniciarão ao meio-dia e vão durar mais de 12 horas. Estão preparados?", complementou a Drag.
Atualmente a cantora é uma das principais artistas do Brasil e do mundo. No YouTube tem mais de 7 milhões de inscritos, e nas redes sociais, soma mais de 13 milhões de seguidores. No Spotify são mais de 6 milhões de ouvintes mensais.

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