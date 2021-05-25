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Oprah revela que foi estuprada, aos 9 anos, por primo

‘Uma menina não está segura em um mundo cheio de homens’, disse a apresentadora ao programa 'The Me You Can't See'

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 14:35

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 mai 2021 às 14:35
A apresentadora Oprah Winfrey
A apresentadora Oprah Winfrey Crédito: Reuters/Folhapress
Oprah Winfrey, de 67 anos, revelou que foi estuprada por um familiar na infância. O depoimento foi feito para a série documental The Me You Can't See. Na produção, disponível na Plataforma Apple TV+, ela é a entrevistadora de todas as personalidades que participaram, como Glenn Close, Lady Gaga e o Príncipe Harry. Desta vez, porém, Oprah decidiu contar a própria história.
"Aos nove, dez, onze e doze anos, fui estuprada por meu primo de dezenove anos. Eu não sabia o que era estupro. Certamente não estava ciente da palavra", iniciou a apresentadora. "Eu não tinha ideia do que era sexo. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. Eu mantive esse segredo. É apenas algo que aceitei, que uma menina não está segura em um mundo cheio de homens", desabafou ela, emocionada.
Ela contou que, durante esse período que foi molestada, foram seus professores na escola que a "salvaram". "Por muitos anos da minha vida, esse foi o único lugar em que realmente me senti amada. É por isso que durante tantos anos quis ser professora, para poder dar a outras crianças o que meus professores me deram", explicou.
Em entrevista ao site Today, a apresentadora falou sobre o assunto. Segundo ela, a forma como foi criada desde pequena refletiu na mulher que se tornou hoje. "Por ter sido criada do jeito que fui, porque fui abusada sexualmente, estuprada, tenho a simpatia pelas pessoas que passaram por isso. É porque fui criada pobre, e sem água corrente, que tenho alguma compaixão por quem passou por isso. E assim passei a ter uma compreensão mais ampla e um profundo apreço por cada pequena e grande coisa que tenho agora".
The Me You Can´t See é um programa sobre saúde mental de Oprah e o Príncipe Harry, onde personalidades conhecidas da mídia falam sobre dificuldades do passado. No episódio de estreia, Lady Gaga revelou que também foi estuprada por um produtor que a engravidou.

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