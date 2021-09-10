Nick Cruz lança "Cato Cato" em parceria com cantora Urias; veja o clipe

O cantor Nick Cruz ao landa Crédito: Thiago Pozes/Divulgação

Após falar sobre sua transição em "Sol no Peito", o cantor Nick Cruz se joga em "Cato Cato". A música estreou nas plataformas digitais nesta sexta-feira (10) e traz o artista para o trap em letras picantes.

“O trap e o rap estão sob o guarda-chuva do hip hop, que é uma cultura que eu respeito muito. A base da nova faixa é moderna e traz elementos do trap que estão muito presentes nas produções do pop mundial. O trap é um ritmo que permite a colocação das vozes de forma mais livre e espontânea, além de atrair o público jovem. Experimentar ritmos é algo que me interessa muito!”, conta Cruz.

Primeiro feat do cantor, "Cato Cato" conta com a participação da cantora, compositora e modelo trans Urias. No clipe, Nick e Urias estão em uma festa, um ambiente de muita dança, liberdade e diversidade, exaltando o empoderamento de seus corpos trans e de outros que fogem da representação normativa.

“Eu estou muito orgulhoso desse trabalho e feliz de ter pessoas que admiro tanto nele. As imagens do clipe, as sonoridades, a participação da Urias… Ficou tudo lindo!”, afirma Nick.

A mineira Urias declara que é um prazer imenso participar deste trabalho com o Nick e completa: “Tenho certeza de que todos irão curtir muito e se surpreender. Ver que nós estamos ganhando cada vez mais espaço na música com produções incríveis é recompensador”.

O styling ficou por conta de Max Weber, que já assinou a beleza de inúmeros desfiles, capas de revistas e editoriais. E os planos do cantor capixaba são lançar mais e mais músicas, atingindo um público maior e firmando seu nome no mercado musical, além de trazer mais participações com artistas com quem tem afinidade e admiração.