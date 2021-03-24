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Televisão

Nicette Bruno é homenageada em documentário da TV Cultura

'Nicette em 3 atos' será transmitido nesta quarta-feira, 24, com imagens inéditas da atriz

Publicado em 24 de Março de 2021 às 12:15

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 mar 2021 às 12:15
A atriz Nicette Bruno
A atriz Nicette Bruno Crédito: Gshow/Fabiano Battaglin
A TV Cultura exibe na quarta-feira, 24, às 23h, um documentário sobre a vida de Nicette Bruno. A atriz faleceu no ano passado, aos 87 anos, devido a complicações decorrentes da covid-19.
Nicette em 3 atos foi produzido pela própria emissora e irá homenagear a artista com as participações de seus filhos, Beth Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho, que se reuniram para o documentário.
Segundo comunicado à imprensa, o filme conta também com imagens inéditas da carreira da atriz e de momentos pessoais de convívio dela com o marido, filhos, netos e amigos.
Além disso, serão exibidos depoimentos e imagens de arquivo de figuras importantes do cenário artístico brasileiro, como Tônia Carrero, Suely Franco, Alcides Nogueira, entre outros.
Com mais de 70 anos de carreira, Nicette Bruno participou de inúmeras novelas na TV, como duas versões de Éramos Seis, Rainha da Sucata, A Próxima Vítima, Salve Jorge, Alma Gêmea e Órfãos da Terra. Ela também foi casada com o ator Paulo Gourlart, que faleceu em 2014 em decorrência de um câncer.

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