Nicette Bruno é homenageada em documentário da TV Cultura

A atriz Nicette Bruno Crédito: Gshow/Fabiano Battaglin

A TV Cultura exibe na quarta-feira, 24, às 23h, um documentário sobre a vida de Nicette Bruno. A atriz faleceu no ano passado, aos 87 anos, devido a complicações decorrentes da covid-19.

Nicette em 3 atos foi produzido pela própria emissora e irá homenagear a artista com as participações de seus filhos, Beth Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho, que se reuniram para o documentário.

Segundo comunicado à imprensa, o filme conta também com imagens inéditas da carreira da atriz e de momentos pessoais de convívio dela com o marido, filhos, netos e amigos.

Além disso, serão exibidos depoimentos e imagens de arquivo de figuras importantes do cenário artístico brasileiro, como Tônia Carrero, Suely Franco, Alcides Nogueira, entre outros.