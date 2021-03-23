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Televisão

Cláudia Raia relembra que Nicette Bruno a ajudou nas gravações de 'Ti Ti Ti'

Atriz conta que Enzo Celulari e Bruna Marquezine estão 'tecendo uma história'

Publicado em 23 de Março de 2021 às 12:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mar 2021 às 12:57
A atriz Cláudia Raia
A atriz Cláudia Raia Crédito: Instagram/claudiaraia
A atriz Cláudia Raia, 54, esteve no programa Mais Você nesta terça-feira (23). Ela voltará ao ar com a reexibição da novela "Ti Ti Ti" (Globo, 2010) na próxima segunda-feira (29), e relembrou alguns momentos da trama na conversa com Ana Maria Braga.
A artista afirmou passar por um momento conturbado em sua vida durante as gravações da novela, devido à separação de seu ex-marido Edson Celulari. Ela disse que tomava anti-depressivo, e por isso sentia receio em fazer cenas em que sua personagem tinha muitas emoções.
Então a atriz Nicette Bruno, que faleceu ano passado em decorrência da Covid-19, a ajudou em uma cena em específico. Raia conta que Nicette (Júlia Spina) a apoiou e disse: "Calma, tudo o que você construiu está dentro de você, suas emoções estão todas aí", e isso a auxiliou a ter as emoções da personagem.
A apresentadora se emociona ao falar de Raia, que é sua grande amiga. "Não é atoa que faz sucesso", afirma Ana Maria. A artista responde os elogios e afirma que a apresentadora é sua "ariana predileta", fazendo referência a signos.

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Raia também comenta sobre seus vídeos de danças que fizeram sucesso no aplicativo Tik Tok, ao lado de sua filha Sophia Raia, 18, que ela brinca ser sua nova coreografa. A autobiografia de fotos da atriz também foi exibido durante o programa.
O marido de Raia, Jarbas Homem de Mello, 50, apareceu em vídeo para se declarar para a artista. "É a tampa da minha panela, sou completamente apaixonado", diz. Os dois estão juntos na produção de "Conserto para dois".
Enzo Celulari, 23, também fez uma homenagem para a mãe, e falam sobre a relação do empresário com Bruna Marquezine, 25. Ela afirma que os dois estão "tecendo uma história", mas que prefere não interferir muito na relação.

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