Netflix divulga trailer da primeira parte de 'Rua do Medo'

'Rua do Medo', a nova trilogia da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix

A Netflix lançou, nesta segunda-feira (28), o primeiro trailer da sua nova trilogias de filmes de terror "Rua do Medo". A primeira parte, intitulada "Rua do Medo Parte 1: 1994" irá apresentar ao público um grupo de adolescentes que investigam incidentes aterrorizantes.

Os mistérios e assassinatos assombram a cidade de Shadyside há gerações. Na primeira parte, os jovens descobrem acidentalmente uma antiga maldição que ocasionou uma série de assassinados brutais que ocorreram na cidade há mais de 300 anos.

Agora, eles descobrem que podem ser as próximas vítimas. A trilogia foi inspirada na série de livros de terror "Rua do Medo", do escritor R.L. Stine. O longa tem direção de Leigh Janiak e chega ao streaming no dia 2 de julho.

O elenco principal do filme conta com nomes como Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr., Julia Rehwald, Fred Hechinger, Ashley Zukerman, Maya Hawke (de "Stranger Things"), Darrell Britt-Gibson, Jordana Spiro e Jordyn DiNatale.