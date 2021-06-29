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Trilogia

Netflix divulga trailer da primeira parte de 'Rua do Medo'

A primeira parte irá apresentar ao público um grupo de adolescentes que investigam incidentes aterrorizantes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jun 2021 às 14:56

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 14:56

'Rua do Medo', a nova trilogia da Netflix
'Rua do Medo', a nova trilogia da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix
A Netflix lançou, nesta segunda-feira (28), o primeiro trailer da sua nova trilogias de filmes de terror "Rua do Medo". A primeira parte, intitulada "Rua do Medo Parte 1: 1994" irá apresentar ao público um grupo de adolescentes que investigam incidentes aterrorizantes.
Os mistérios e assassinatos assombram a cidade de Shadyside há gerações. Na primeira parte, os jovens descobrem acidentalmente uma antiga maldição que ocasionou uma série de assassinados brutais que ocorreram na cidade há mais de 300 anos.
Agora, eles descobrem que podem ser as próximas vítimas. A trilogia foi inspirada na série de livros de terror "Rua do Medo", do escritor R.L. Stine. O longa tem direção de Leigh Janiak e chega ao streaming no dia 2 de julho.
O elenco principal do filme conta com nomes como Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr., Julia Rehwald, Fred Hechinger, Ashley Zukerman, Maya Hawke (de "Stranger Things"), Darrell Britt-Gibson, Jordana Spiro e Jordyn DiNatale.
As duas partes que fazem sequência para a trilogia serão lançadas também no mês de julho. "Rua do Medo Parte 2: 1978" chega a Netflix dia 8 de julho, e "Rua do Medo Parte 3: 1666", estreia no streaming em 16 de julho.

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