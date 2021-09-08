Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Netflix divulga trailer da nova temporada de 'Sex Education'

Serviço de streaming disponibilizará 3ª temporada no próximo dia 17
{{widget.html}}
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 set 2021 às 09:52

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 09:52

Segunda temporada de
Imagem da segunda temporada de "Sex Education" Crédito: Sam Taylor/Netflix
A espera acabou! A Netflix divulgou nesta terça-feira, 7, o trailer da próxima temporada de Sex Education. "Falta só uma semana para ver se a Maeve descobriu que o Otis mandou a-q-u-e-l-a mensagem", publicou o perfil oficial do serviço de streaming no Twitter.
O seriado volta com oito episódios após um hiato de 20 meses devido à pandemia da covid-19. Nesta temporada, Otis, personagem de Asa Butterfield, está fazendo sexo casual, Eric, intérprete de Ncuti Gatwa, e Adam, feito por Connor Swindells, assumem o relacionamento de forma oficial, e Jean, Gillian Anderson, tem um bebê a caminho.
O novo elenco inclui nomes como Jason Isaacs, que dará vida ao Peter Groff, o irmão mais velho de Michael Groff, personagem de Alistair Petrie; Dua Saleh, que fará Cal, um estudante não-binário; e Indra Ové como Anna, mãe adotiva da meia-irmã de Maeve.
A Netflix disponibilizará 3ª temporada de Sex Education a partir do dia 17 setembro.

Veja Também

"Incursão Alienígena": sucesso russo da Netflix é confuso e vazio

"Esticando a Festa", da Netflix, é apenas um filme confortável

Netflix anuncia primeira sitcom brasileira com plateia e várias câmeras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Televisão Netflix Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação
Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho
Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados