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Netflix anuncia primeira sitcom brasileira com plateia e várias câmeras

'A Sogra Que Te Pariu' será estrelada por Rodrigo Sant'Anna
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 set 2021 às 10:10

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 10:10

Elenco da série 'A Sogra Que Te Pariu', com Rodrigo Sant'Anna ao centro como Dona Isadir
Elenco da série 'A Sogra Que Te Pariu', com Rodrigo Sant'Anna ao centro como Dona Isadir Crédito: Vitor Novaes/Netflix
A Netflix anunciou nesta quarta-feira (1º) a produção da primeira sitcom brasileira com plateia da plataforma. Se trata da comédia "A Sogra Que Te Pariu", criada e estrelada pelo ator Rodrigo Sant'Anna, 40, que aparecerá no papel de dona Isadir.
Segundo o material de divulgação, a história gira em torno de uma família que, durante a pandemia, precisa acolher a sogra em casa. A convivência forçada com os demais membros da família acaba rendendo situações inusitadas.
"Eu sempre me inspiro em minhas experiências pessoais para a ficção", diz Sant'Anna. "Essa sogra é a personificação da minha mãe e da minha avó, que vieram passar a quarentena comigo e com meu marido. Então, de repente, passamos a viver exatamente a invasão de privacidade que 'A Sogra Que Te Pariu' retrata --e a rir disso!"
"Assim como na ficção, minha família é de pessoas pretas do subúrbio", conta. "E essa história é do Brasil inteiro, de qualquer pessoa que, com a família toda em casa ou não, vai se identificar e se divertir com situações que só uma sogra poderia proporcionar."
Na trama, Isadir aluga o apartamento na zona norte do Rio e, sem perguntar se pode, se muda para a mansão do filho, Carlos (Rafael Zulu), na Barra da Tijuca (zona oeste da cidade). A nora, Alice (Lidi Lisboa), não fica nada satisfeita.
Já os netos Jonas (Pedro Ottoni) e Márcia (Bárbara Stut) ficam no meio do fogo cruzado, bem como a doméstica Marinez (Daniela Fontan), que assiste a tudo de camarote. Outros personagens de destaque são Fátima (Solange Teixeira) e Cezinha (Ney Lima), amigos do subúrbio de dona Isadir.
Produzida por Os Suburbanos Produções (atualmente responsável pelo humorístico "Tô de Graça" no canal pago Multishow), a nova série será gravada em multicâmera, ou seja, com várias câmeras ao mesmo tempo. O recurso é comum em sitcoms clássicas, como "Friends" ou "Seinfeld".
As gravações da séries, dirigida por Alex Cabral, já foram iniciadas. A estreia está prevista para 2022.

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