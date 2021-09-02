Netflix anuncia primeira sitcom brasileira com plateia e várias câmeras

Elenco da série 'A Sogra Que Te Pariu', com Rodrigo Sant'Anna ao centro como Dona Isadir Crédito: Vitor Novaes/Netflix

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (1º) a produção da primeira sitcom brasileira com plateia da plataforma. Se trata da comédia "A Sogra Que Te Pariu", criada e estrelada pelo ator Rodrigo Sant'Anna, 40, que aparecerá no papel de dona Isadir.

Segundo o material de divulgação, a história gira em torno de uma família que, durante a pandemia, precisa acolher a sogra em casa. A convivência forçada com os demais membros da família acaba rendendo situações inusitadas.

"Eu sempre me inspiro em minhas experiências pessoais para a ficção", diz Sant'Anna. "Essa sogra é a personificação da minha mãe e da minha avó, que vieram passar a quarentena comigo e com meu marido. Então, de repente, passamos a viver exatamente a invasão de privacidade que 'A Sogra Que Te Pariu' retrata --e a rir disso!"

"Assim como na ficção, minha família é de pessoas pretas do subúrbio", conta. "E essa história é do Brasil inteiro, de qualquer pessoa que, com a família toda em casa ou não, vai se identificar e se divertir com situações que só uma sogra poderia proporcionar."

Na trama, Isadir aluga o apartamento na zona norte do Rio e, sem perguntar se pode, se muda para a mansão do filho, Carlos (Rafael Zulu), na Barra da Tijuca (zona oeste da cidade). A nora, Alice (Lidi Lisboa), não fica nada satisfeita.

Já os netos Jonas (Pedro Ottoni) e Márcia (Bárbara Stut) ficam no meio do fogo cruzado, bem como a doméstica Marinez (Daniela Fontan), que assiste a tudo de camarote. Outros personagens de destaque são Fátima (Solange Teixeira) e Cezinha (Ney Lima), amigos do subúrbio de dona Isadir.

Produzida por Os Suburbanos Produções (atualmente responsável pelo humorístico "Tô de Graça" no canal pago Multishow), a nova série será gravada em multicâmera, ou seja, com várias câmeras ao mesmo tempo. O recurso é comum em sitcoms clássicas, como "Friends" ou "Seinfeld".