Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Netflix anuncia data de estreia da temporada final de 'Lucifer'

Informação foi divulgada durante edição virtual da San Diego Comic Con

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 11:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2021 às 11:14
Cena de
Cena de "Lúcifer", série da Netflix Crédito: John P. Fleenor/Netflix
A Netflix anunciou no sábado (24) a data de estreia da sexta e última temporada da série "Lucifer". Durante a edição virtual da San Diego Comic Con, que contou com a participação do ator Tom Ellis e dos produtores executivos Joe Henderson e Ildy Modrovich, foi revelado que os episódios finais da produção ficarão disponíveis na plataforma de streaming no dia 10 de setembro.
"É isso, a temporada final de Lúcifer. De verdade dessa vez", diz comunicado da empresa, fazendo referência a quando a série foi cancelada pela Fox. "O próprio diabo se tornou Deus ... quase. Por que ele está hesitando? E, à medida que o mundo começa a se desfazer sem Deus, o que ele fará em resposta?"
"Junte-se a nós para dizer um adeus agridoce a Lúcifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan", continua. "Traga lenços."

Veja Também

Netflix planeja oferecer videogames em sua plataforma de streaming

Emicida lança show completo de "AmarElo Ao Vivo" na Netflix

"Rua do Medo: 1666" é bom final para trilogia de terror da Netflix

Em recente entrevista ao F5, Tom Ellis disse já estar se preparando para dar adeus ao personagem. "Fui tendo que me preparar ao longo dos anos", afirmou. "Passei muito tempo da temporada 5 achando que seria a última e trabalhando isso de forma discreta nesse processo de luto pelo personagem", conta. "Eu estava pronto para encerrar quando terminamos."
"Sempre quis olhar para esse personagem e para esse momento da minha vida como algo divertido", avalia. "Eu me preocupo que, quando fazemos algo por muito tempo no universo criativo, isso acaba te entediando. Eu ainda não cheguei a esse ponto, então estou muito feliz."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Netflix Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados