Emicida lança show completo de "AmarElo Ao Vivo" na Netflix

Depois de lançar na Netflix o documentário "AmarElo - É Tudo Pra Ontem", em dezembro do ano passado, Emicida anunciou mais uma novidade no streaming. O show completo, que aparece na produção, está disponível na plataforma.

O rapper lançou nesta quinta-feira (15) o registro do evento realizado no Theatro Municipal de São Paulo, em 2019. A apresentação do álbum "AmarElo" contou com participações de Pabllo Vittar, Majur, MC Tha, Drik Barbosa e Jé Santiago.

Documentário Emicida: Amarelo - Tudo é pra Ontem Crédito: Jef Delgado/Divulgação

Com 1h40 de duração, a produção conta com direção do cantor Fred Ouro Preto e produção de Evandro Fióti. Emicida também disponibilizou, pela Laboratório Fantasma em parceria com a Sony Music, o álbum ao vivo da apresentação nos aplicativos de música.

"Bem, esse passado que insiste em não passar ainda nos mantém cuidadosos numa rotina de distanciamento, máscaras, higienização constante e cuidado, mas é impossível não comemorar a oportunidade de, neste momento, retornar à sala da casa de todo mundo (e no mundo todo) com a turnê que a Covid-19 nos roubou", disse o artista.