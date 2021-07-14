Disney+ confirma segunda temporada da série 'Loki'

Pôster da série 'Loki' Crédito: Divulgação/Marvel/Disney+

A série Loki foi renovada e terá uma segunda temporada. A informação foi anunciada na cena pós-créditos do episódio final, lançado nesta quarta-feira, 14, na Disney+.

No sexto capítulo da primeira temporada, intitulado como Por Todo Tempo. Sempre, aparece uma ficha com o nome do personagem principal carimbado com o seguinte aviso: "Loki vai retornar para a segunda temporada".

Esta é a primeira das produções da Marvel no Disney+ a ser renovada oficialmente para um segundo ano.

WandaVision assumiu formato de minissérie, enquanto um potencial segundo ano de Falcão e o Soldado Invernal ainda não foram confirmados pela plataforma de streaming.

Estrelada por Tom Hiddleston e criada por Michael Waldron, a primeira temporada de Loki contou as desventuras do deus da trapaça na AVT, uma organização que impede variações na linha do tempo do universo Marvel.