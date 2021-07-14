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Streaming

Disney+ confirma segunda temporada da série 'Loki'

Esta é a primeira das produções da Marvel a ser renovada oficialmente para um segundo ano

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 16:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jul 2021 às 16:16
Pôster da série 'Loki'
Pôster da série 'Loki' Crédito: Divulgação/Marvel/Disney+
A série Loki foi renovada e terá uma segunda temporada. A informação foi anunciada na cena pós-créditos do episódio final, lançado nesta quarta-feira, 14, na Disney+.
No sexto capítulo da primeira temporada, intitulado como Por Todo Tempo. Sempre, aparece uma ficha com o nome do personagem principal carimbado com o seguinte aviso: "Loki vai retornar para a segunda temporada".
Esta é a primeira das produções da Marvel no Disney+ a ser renovada oficialmente para um segundo ano.
WandaVision assumiu formato de minissérie, enquanto um potencial segundo ano de Falcão e o Soldado Invernal ainda não foram confirmados pela plataforma de streaming.
Estrelada por Tom Hiddleston e criada por Michael Waldron, a primeira temporada de Loki contou as desventuras do deus da trapaça na AVT, uma organização que impede variações na linha do tempo do universo Marvel.
O elenco principal da atração ainda conta com nomes como Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Michael Waldron é o roteirista principal.

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