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Boninho comemora mais de 100 mil inscrições para o 'BBB 22'

A informação foi dada por Boninho nesta quinta-feira (15) em um vídeo publicado na rede social

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 12:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jul 2021 às 12:26
Boninho, o diretor da TV Globo
Boninho, o diretor da TV Globo Crédito: Reprodução/Instagram @jbboninho
Mais de 100 mil pessoas estão disputando uma das vagas para participar do Big Brother Brasil do ano que vem. A informação foi dada por Boninho nesta quinta-feira, 15. O diretor gravou um vídeo nas redes sociais em que comemora a quantidade de gente que quer estar no BBB 22.
"Cem mil inscrições! Cem mil, duzentas e pouquinho. Só hoje, no Sudeste, abrimos mais 25 mil vagas que preencheram esse número. Agora nossa equipe vai trabalhar pra olhar todo mundo e ver quem tem a chance de entrar no Big 22", afirmou no Instagram.
Boninho também ressaltou que agora é o momento da realização das entrevistas com os candidatos de todo o País. "Você está nessa? Bóra torcer! Agora vamos trabalhar! Partiu entrevistas para o BBB 22", concluiu.
Em 2020, a TV Globo recebeu 90 mil inscrições para participação no Big Brother Brasil 21. A vencedora da última edição foi a paraibana Juliette Freire, que levou o prêmio de R$ 1,5 milhão.

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