Músicos do BTS fazem discurso na Assembleia Geral da ONU

BTS no clipe de Butter Crédito: Reprodução/YouTube

Os integrantes do grupo BTS, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook, se apresentaram na Assembleia Geral das Nações Unidas nesta segunda-feira, 20. Aos líderes mundiais, os músicos fizeram a performance de Permission to Dance.

A apresentação foi gravada antecipadamente antes do evento no salão da ONU e termina na cidade de Nova York. RM declarou que o grupo k-pop quer passar uma mensagem de esperança após a pandemia de covid-19.

J-Hope confirmou que todos os integrantes do BTS foram vacinados contra o novo coronavírus, em um claro movimento de apoio à imunização em todo o mundo. "Vou aproveitar essa oportunidade para dizer que sim, todos nós, os sete, fomos vacinados, é claro", afirmou.

Os artistas são parceiros da Unicef desde 2017, quando realizaram a campanha 'Love Myself', para acabar com o bullying e promover a autoestima.

Desta vez, eles discursam durante a cerimônia dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a Década de Ação, na ONU.

Assista ao vídeo: