Gisele Bündchen critica ódio contra modelo que fez declaração antivacina

Gisele Bündchen criticou ataques contra a modelo Doutzen Kroes que fez discurso antivacina Crédito: Instagram/Twitter/Reprodução/Montagem AG

SÃO PAULO - A modelo holandesa Doutzen Kroes, 36, usou suas redes sociais nesta semana para fazer um desabafo sobre a obrigatoriedade da vacina contra Covid-19 imposta por alguns países e eventos. Em seu depoimento, ela fala em injustiça e afirma: "Não serei obrigada a tomar a vacina".

"Não consigo mais fechar os olhos à injustiça que está acontecendo bem na nossa frente. Apesar de minhas mãos estarem tremendo ao escrever isso, sinto que já é hora de ter coragem e dizer a minha verdade: não serei obrigada a tomar a vacina. Não serei obrigada a provar minha saúde para fazer parte da sociedade", disse ela, contrariando recomendação de especialistas.

A modelo continuou afirmando que não aceita exclusão com base no estado de saúde e que a "liberdade de expressão é um direito pelo qual vale a pena lutar, mas só podemos resolver isso unidos em paz e amor". Muitos internautas criticaram e muitos outros apoiaram a posição e a coragem da modelo.

Entre os que comentaram o post de Kroes nas redes sociais estão as brasileiras Gisele Bündchen, 40, e Lais Ribeiro, 30. "Não posso acreditar no ódio direcionado a ela por expressar seus sentimentos. A única forma de criar um mundo melhor é através de compaixão e aceitação", afirmou Gisele.