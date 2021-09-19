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Fúria na rede

Gisele Bündchen critica ódio contra modelo que fez declaração antivacina

Celebridade holandesa, Doutzen Kroes, 36, usou suas redes sociais para fazer desabafo sobre a obrigatoriedade da imunização

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 12:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 set 2021 às 12:57
Gisele Bun
Gisele Bündchen criticou ataques contra a modelo Doutzen Kroes que fez discurso antivacina Crédito: Instagram/Twitter/Reprodução/Montagem AG
SÃO PAULO - A modelo holandesa Doutzen Kroes, 36, usou suas redes sociais nesta semana para fazer um desabafo sobre a obrigatoriedade da vacina contra Covid-19 imposta por alguns países e eventos. Em seu depoimento, ela fala em injustiça e afirma: "Não serei obrigada a tomar a vacina".
"Não consigo mais fechar os olhos à injustiça que está acontecendo bem na nossa frente. Apesar de minhas mãos estarem tremendo ao escrever isso, sinto que já é hora de ter coragem e dizer a minha verdade: não serei obrigada a tomar a vacina. Não serei obrigada a provar minha saúde para fazer parte da sociedade", disse ela, contrariando recomendação de especialistas.

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A modelo continuou afirmando que não aceita exclusão com base no estado de saúde e que a "liberdade de expressão é um direito pelo qual vale a pena lutar, mas só podemos resolver isso unidos em paz e amor". Muitos internautas criticaram e muitos outros apoiaram a posição e a coragem da modelo.
Entre os que comentaram o post de Kroes nas redes sociais estão as brasileiras Gisele Bündchen, 40, e Lais Ribeiro, 30. "Não posso acreditar no ódio direcionado a ela por expressar seus sentimentos. A única forma de criar um mundo melhor é através de compaixão e aceitação", afirmou Gisele.
Já Laís respondeu apenas com a palavra "Amém", mas ambas foram bastante criticadas por brasileiros. "Desserviço de vocês. Vivem em uma bolha, longe do que a maioria vive", "empatia temos que ter pelas pessoas que morreram" e "empatia na pandemia é se vacinar" foram alguns comentários.

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