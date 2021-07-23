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Diversidade

Museu da Língua Portuguesa usa 'todes' em post na internet e provoca polêmica

Instituição gera debate sobre linguagem de gênero neutro após publicação nas redes sociais

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 18:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jul 2021 às 18:17
O Museu da Língua Portuguesa causou polêmica ao adotar a escrita de pronome neutro (sem gênero) em seus perfis nas redes sociais. Em 12 de julho, a instituição fez um post em que aparece escrito o termo "todes", apesar de ele ser inexistente nas normas oficiais do idioma.
"Nesta nova fase do MLP, a vírgula - uma pausa ligeira, respiro - representa o recomeço de um espaço aberto à reflexão, inclusão e um chamamento para todas, todos e todes os falantes, ou não, do nosso idioma: venham, voltamos", diz a publicação.
Museu da Língua Portuguesa
Museu da Língua Portuguesa Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O uso do pronome neutro gerou críticas e elogios ao museu, que, em nota, afirmou se propor "a ser um espaço para a discussão do idioma, suas variações e mudanças incorporadas ao longo do tempo".
"Estamos sempre na perspectiva de valorizar os falares do cotidiano e observar como eles se relacionam com aspectos socioculturais, sem a pretensão de atuar como instância normatizadora", diz a nota.
"O museu está aberto a debater todas as questões relacionadas à língua portuguesa, incluindo a linguagem neutra, cuja discussão toca aspectos importantes sobre cidadania, inclusão e diversidade."
Patrimônio histórico da capital paulista, o complexo da estação da Luz - que engloba a estação homônima de transporte e o museu-- foi parcialmente consumido por um incêndio em 2015. E em 31 de julho, o museu reabrirá as portas de novo.

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