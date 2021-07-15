Mucane abre exposição "Paciência de Pescador" neste sábado (17)

Elemento da exposição "Paciência de Pescador", de Rafael Segatto Crédito: André Sobral / PMV

Em tempos de pressa, ansiedade, produtividade constante e estresse, quem visitar o Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane), a partir deste sábado (10), irá se deparar com um cenário fora do comum na exposição "Paciência de Pescador".

No projeto, que fica disponível até 17 de outubro, o artista Rafael Segatto propõe refletir sobre processos de morte e transformações a partir do mar e tem o calcário como principal elemento presente nas obras.

Por meio da coleta de ossos de animais marinhos, conchas, sementes e carapaças, o artista estrutura, no espaço expositivo do museu, um altar referenciado em práticas religiosas afro-brasileiras, especialmente as de origem centro-africanas, construindo um espaço de convivência e interação entre as múltiplas dimensões do mundo.

"'Paciência de Pescador' é, para mim, uma conduta perante a vida. É como percebo a possibilidade de me movimentar e me encontrar com outras temporalidades. O tempo é muito importante. É preciso entender as transformações, permitir os processos de morte que a gente vive em vida, respeitar o destino e construí-lo. Uma conexão com a ancestralidade. Tudo isso é paciência. Tudo isso é tempo. E o mar, onde o tempo existe, é onde me conecto comigo e com uma forma de ver o mundo que não é linear, e nem sempre visível. É como se dentro dele eu estivesse procurando terra firme, e essa terra é interior, que nutre e faz a vida", afirma Rafael, em tom poético.

FORMAÇÃO

Além da mostra, Rafael Segatto realiza uma oficina de formação para educadores e professores referentes à exposição "Paciência de Pescador", que acontece entre os dias 19 e 21 de julho. O público-alvo inclui professores, educadores sociais, mediadores culturais, graduados e graduandos de Artes e Educação.

O objetivo é introduzir os profissionais interessados nos temas que atravessam a pesquisa do artista e se desdobram na exposição.

A partir das obras, uma equipe educativa irá apresentar propostas de atividades para que os oficineiros possam trabalhar com grupos e turmas escolares assuntos ligados à exposição. Compõem a equipe educativa, as profissionais Jaíne Muniz, Nataly Volcati e Karenn Amorim.

As inscrições para as oficinas podem ser feitas pela internet , até as 21 horas desta sexta-feira (16). Os encontros serão realizados através da plataforma Google Meet.

(Com informações da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória)

EXPOSIÇÃO "PACIÊNCIA DE PESCADOR"