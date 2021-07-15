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Arte

Mucane abre exposição "Paciência de Pescador" neste sábado (17)

Na mostra, Rafael Segatto propõe uma reflexão sobre processos de morte e transformação, tendo o calcário como principal elemento

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 17:21

Publicado em 

15 jul 2021 às 17:21
Elemento da exposição
Elemento da exposição "Paciência de Pescador", de Rafael Segatto Crédito: André Sobral / PMV
Em tempos de pressa, ansiedade, produtividade constante e estresse, quem visitar o Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane), a partir deste sábado (10), irá se deparar com um cenário fora do comum na exposição "Paciência de Pescador".
No projeto, que fica disponível até 17 de outubro, o artista Rafael Segatto propõe refletir sobre processos de morte e transformações a partir do mar e tem o calcário como principal elemento presente nas obras.
Por meio da coleta de ossos de animais marinhos, conchas, sementes e carapaças, o artista estrutura, no espaço expositivo do museu, um altar referenciado em práticas religiosas afro-brasileiras, especialmente as de origem centro-africanas, construindo um espaço de convivência e interação entre as múltiplas dimensões do mundo.

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"'Paciência de Pescador' é, para mim, uma conduta perante a vida. É como percebo a possibilidade de me movimentar e me encontrar com outras temporalidades. O tempo é muito importante. É preciso entender as transformações, permitir os processos de morte que a gente vive em vida, respeitar o destino e construí-lo. Uma conexão com a ancestralidade. Tudo isso é paciência. Tudo isso é tempo. E o mar, onde o tempo existe, é onde me conecto comigo e com uma forma de ver o mundo que não é linear, e nem sempre visível. É como se dentro dele eu estivesse procurando terra firme, e essa terra é interior, que nutre e faz a vida", afirma Rafael, em tom poético.

FORMAÇÃO

Além da mostra, Rafael Segatto realiza uma oficina de formação para educadores e professores referentes à exposição "Paciência de Pescador", que acontece entre os dias 19 e 21 de julho. O público-alvo inclui professores, educadores sociais, mediadores culturais, graduados e graduandos de Artes e Educação.
O objetivo é introduzir os profissionais interessados nos temas que atravessam a pesquisa do artista e se desdobram na exposição.
A partir das obras, uma equipe educativa irá apresentar propostas de atividades para que os oficineiros possam trabalhar com grupos e turmas escolares assuntos ligados à exposição.  Compõem a equipe educativa, as profissionais Jaíne Muniz, Nataly Volcati e Karenn Amorim.
As inscrições para as oficinas podem ser feitas pela internet, até as 21 horas desta sexta-feira (16). Os encontros serão realizados através da plataforma Google Meet. 
(Com informações da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória)

EXPOSIÇÃO "PACIÊNCIA DE PESCADOR"

  • QUANDO: de 17 e julho a 17 de outubro no Mucane - Museu Capixaba no Negro. Av. República, 121, Centro, Vitória
  • HORÁRIOS: de terça a sexta-feira, das 09 às 18 horas, e aos sábados, das 10 às 14 horas. Entrada franca
  • ATENÇÃO: as visitas estão limitadas a 15 pessoas por vez. Há aferição de temperatura e o uso de máscaras e de álcool em gel é obrigatório. O agendamento não é necessário, porém, aqueles que o desejarem poderão realizar reservas por meio do e-mail [email protected]

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