Festival vai mostrar documentário e clipe produzidos por moradores de Regência

Alunos do projeto fizeram documentário com personagens importantes da vila Crédito: Divulgação

Um videoclipe que mostra um cachorrinho perdido pelas ruas da bucólica Regência Augusta e um documentário que mostra a importância de três personagens do vilarejo em Linhares , no Norte do Estado.

As duas produções audiovisuais foram construídas pelos moradores durante a execução do projeto "Identidade Regência". O resultado do trabalho de um grupo formado por pelo menos 30 moradores da localidade será apresentado de forma on-line, no dia 17 deste mês.

O evento virtual vai contar ainda com as apresentações do grupo de Congo São Benedito de Regência e da banda linharense Cainã e a Vizinhança do Espelho. Daniel Morello, da MM Projetos Culturais, é o responsável pela produção. A ação conta com o apoio do Centro Tamar ICMBio e é realizado por meio do edital Doce ES, da Fundação Renova.

Entre maio e julho deste ano, um time de professores formado pelo artista e videomaker Cainã Morelato e pelos produtores audiovisuais Maurício Jacob e Felipe Corrêa ministraram oficinas de documentário e de videoclipe, abordando um passo a passo da prática para uma produção com qualidade profissional mesmo com poucos recursos.

“Eu queria que eles (os alunos) entendessem que já podem começar a produzir hoje, com o que eles já têm. E por isso as aulas foram um caminho imersivo, com uma abordagem envolvente, para instigar os alunos e provocá-los o tempo todo a contribuir com respostas. Os futuros artistas e profissionais estão em todos os lugares", disse Cainã.

PROJETO ADIADO

A ideia inicial era de que as atividades do "Identidade Regência" fossem realizadas em 2020, mas, por causa da pandemia, foi adiado e organizado este ano, quando o mapa de risco classificou a região como risco moderado.

Dessa forma, a programação prevista para acontecer de forma presencial, como a exibição do video clipe e o documentário, será on-line, no Youtube, às 17h do deste sábado (17). O projeto conta ainda com as apresentações do grupo de Congo São Benedito de Regência e da banda linharense Cainã e a Vizinhança do Espelho.

"O projeto envolveu moradores de todas as idades, pessoas de 13 anos a 45 anos, cooperando, fazendo captação, aprendendo. Esse universo do audiovisual ganhou uma nova dimensão com a pandemia" Daniel Morello - Produtor cultural

Morello explicou que foram os alunos que escolheram os temas das oficinas. "Na de videoclipe, eles optaram por 'Vilarejo', música da Marisa Monte. O vídeo conta a história bem bacana de um cachorro que se perde, mas passeia por toda a vila até ser encontrado", diz. Já o documentário "Memórias de Regência Augusta" conta a história de três pessoas importantes do lugar.

Festival Cultural apresenta resultado do projeto Identidade Regência Crédito: Divulgação

FESTIVAL CULTURAL DE REGÊNCIA