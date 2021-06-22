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"Danç@ Ai"

Serra faz festival de dança pela internet com prêmio em dinheiro

O Festival Danç@ Aí está com inscrições abertas até o dia 28 deste mês e ganhadores podem faturar desde dinheiro até bolsas de estudos artísticas

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2021 às 13:00
dança, dançarinos
 Danças Urbanas está entre as categorias do festival Crédito: Master1305/Freepik
Até o próximo dia 28 de junho, moradores da Serra podem se inscrever na primeira edição do Festival Danç@ Aí, realizado pela Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra (Setur) com recursos da Lei Aldir Blanc. Estão aptos a participar dançarinos profissionais e alunos a partir de 5 anos de idade. 
Os participantes que enviarem seus vídeos pelo formulário disponível na internet vão concorrer a prêmios em dinheiro nas categorias Ballet Clássico, Danças Urbanas, Danças Populares e Estilo Livre. Os vencedores serão escolhidos por votos de moradores da cidade entre os dias 1° e 15 de julho. O resultado fica disponível no dia 17 pelo link
Os três participantes mais votados do festival ganham uma premiação em dinheiro. Os três mais votados de cada categoria, ganham uma bolsa de estudos para um curso nas modalidades inclusas no festival. Os primeiros colocados de cada categoria ganham uma gravação de vídeo profissional.
"O festival "Danç@ Aí" é uma ótima oportunidade para os serranos que amam dançar expressarem seu talento e criatividade gravando vídeos ou incentivando seus amigos e familiares a participarem. Além da participação ativa e segura da população em meio à pandemia, o projeto está proporcionando sabermos um pouco mais sobre a dança por meio das rodas de conhecimento e dicas de filmagem em suas redes sociais”, pondera Thiago Carreiro, titular da Setur. 
O festival conta ainda com as palestras "O despertar do Indivíduo para a Dança”, com Flávia Burlini, “A História da Dança e suas diversas ramificações”, com Armando Aurich e “O corpo Humano e sua fluidez dentro da Dança”, com Eluza Santos, no último dia 20. As gravações estão disponíveis no Instagram do festival. 

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