MTV Brasil: como foi a programação de estreia do canal há 30 anos

A MTV fez sua estreia no Brasil há 30 anos, em 20 de outubro de 1990. O Estadão relembra alguns detalhes da chegada da emissora ao Brasil e a programação do canal em sua estreia.
Inicialmente chamada como TV Abril, por pertencer ao grupo de mesmo nome, estima-se que o investimento para a criação da MTV brasileira foi de cerca de 1,8 bilhões de cruzeiros, o equivalente a 20 milhões de dólares à época.
"Nosso projeto é ser a primeira emissora no País a ficar 24h no ar, como faz a MTV", prometia Roger Karman, então vice-presidente corporativo da Abril. Em um primeiro momento, a programação ficava disponível somente entre 12h e 2h da manhã do dia seguinte.
A ideia era focar no público entre 15 e 34 anos, pertencentes às classes A e B. O slogan inicial era "Te vejo na MTV". Por volta de 70% da programação era "mundial", ou seja, clipes ou atrações feitas em outros países, e 30% com vídeos de artistas locais ou programas comandados por jornalistas e VJs.
Em São Paulo, a MTV estreou no canal 32 UHF, e, no Rio de Janeiro, no canal 9 VHF. Na capital carioca, a emissora entraria no ar por meio de um acordo com a TV Corcovado no qual a rede ficaria com 50% do faturamento em troca da programação.
Estima-se que tenham disputado as vagas do processo de escolha dos VJs quase 2 mil pessoas. Os escolhidos foram nomes como Gastão, Cuca, Maria Paula, Daniela Rodrigo e Thunderbird.
Na ocasião, a MTV já estava em todos os continentes, com canais em 23 países da Europa e nove da América Latina, além de Japão, Austrália e Quênia.
Entre os primeiros projetos estavam muitos com linguagem experimental, que à época foram comparados ao TV Mix, apresentado por Serginho Groisman anos antes na TV Gazeta.
Por exemplo, o TV Zona, dirigido por Ricardo Nauemberg e comandado por Rita Lee (que passou por alterações e posteriormente rendeu o TVLeeZão), e o Disk MTV, que teria Astrid Fontenelle no comando. O Backstage traria entrevistas e o Invasão a Domicílio momentos da intimidade dos músicos.
No Parede, entrevistados responderiam perguntas espremidos contra uma parede enquanto ouviam rajadas de metralhadora. Já o Ponto Zero daria exposição a novos grupos de rock. Projetos com Lobão, Titãs, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Barão Vermelho, Fernanda Abreu e Kid Abelha também foram anunciados.
A MTV Brasil também contaria com programas como Rockstoria, Rockblocks, Fúria Metal, Non Stop, Yo! MTV Raps, MTV no Ar (com Zeca Camargo), Cine MTV (Lorena) e o Buzz.
A emissora chegou ao fim na TV aberta no dia 30 de setembro de 2013. Atualmente, o canal ainda existe na TV paga, com conteúdos bastante diferentes dos exibidos nas décadas de 1990 e 2000.
Programação do 1º dia da MTV Brasil
- 12h - Vídeo Music
- 16h - Cine MTV
- 16h30 - Clássicos MTV
- 18h - Top 10 EUA
- 19h - Semana Rock
- 19h30 - Top 20 Brasil
- 21h30 - Saturday Night Live
- 22h00 - Vídeo Music
- 23h30 - Dance MTV
- 01h- Lado B
- 02h - Vídeo Music