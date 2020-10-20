MTV Brasil: como foi a programação de estreia do canal há 30 anos

Televisão: da esq. para dir., as apresentadoras Daniela, Astrid Fontenelle e Maria Paula, na época da inauguração da MTV, em 1990 Crédito: Juan Esteves/Folhapress

A MTV fez sua estreia no Brasil há 30 anos, em 20 de outubro de 1990. O Estadão relembra alguns detalhes da chegada da emissora ao Brasil e a programação do canal em sua estreia.

Inicialmente chamada como TV Abril, por pertencer ao grupo de mesmo nome, estima-se que o investimento para a criação da MTV brasileira foi de cerca de 1,8 bilhões de cruzeiros, o equivalente a 20 milhões de dólares à época.

"Nosso projeto é ser a primeira emissora no País a ficar 24h no ar, como faz a MTV", prometia Roger Karman, então vice-presidente corporativo da Abril. Em um primeiro momento, a programação ficava disponível somente entre 12h e 2h da manhã do dia seguinte.

A ideia era focar no público entre 15 e 34 anos, pertencentes às classes A e B. O slogan inicial era "Te vejo na MTV". Por volta de 70% da programação era "mundial", ou seja, clipes ou atrações feitas em outros países, e 30% com vídeos de artistas locais ou programas comandados por jornalistas e VJs.

Em São Paulo, a MTV estreou no canal 32 UHF, e, no Rio de Janeiro, no canal 9 VHF. Na capital carioca, a emissora entraria no ar por meio de um acordo com a TV Corcovado no qual a rede ficaria com 50% do faturamento em troca da programação.

Estima-se que tenham disputado as vagas do processo de escolha dos VJs quase 2 mil pessoas. Os escolhidos foram nomes como Gastão, Cuca, Maria Paula, Daniela Rodrigo e Thunderbird.

Na ocasião, a MTV já estava em todos os continentes, com canais em 23 países da Europa e nove da América Latina, além de Japão, Austrália e Quênia.

Entre os primeiros projetos estavam muitos com linguagem experimental, que à época foram comparados ao TV Mix, apresentado por Serginho Groisman anos antes na TV Gazeta.

Por exemplo, o TV Zona, dirigido por Ricardo Nauemberg e comandado por Rita Lee (que passou por alterações e posteriormente rendeu o TVLeeZão), e o Disk MTV, que teria Astrid Fontenelle no comando. O Backstage traria entrevistas e o Invasão a Domicílio momentos da intimidade dos músicos.

No Parede, entrevistados responderiam perguntas espremidos contra uma parede enquanto ouviam rajadas de metralhadora. Já o Ponto Zero daria exposição a novos grupos de rock. Projetos com Lobão, Titãs, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Barão Vermelho, Fernanda Abreu e Kid Abelha também foram anunciados.

A MTV Brasil também contaria com programas como Rockstoria, Rockblocks, Fúria Metal, Non Stop, Yo! MTV Raps, MTV no Ar (com Zeca Camargo), Cine MTV (Lorena) e o Buzz.

A emissora chegou ao fim na TV aberta no dia 30 de setembro de 2013. Atualmente, o canal ainda existe na TV paga, com conteúdos bastante diferentes dos exibidos nas décadas de 1990 e 2000.

Programação do 1º dia da MTV Brasil