Ex-VJ Edgard Piccoli não assiste "nova" MTV: "Nem um minuto"

O ex-VJ da MTV Edgard Piccoli afirmou que não assiste ao novo formato do canal em entrevista ao Sensacional, da RedeTV!, que vai ao ar nesta quinta-feira, 29.
"Não [assisto]. Nem um segundo sequer. Acho que a alma do canal não é mais a mesma. Parece um monte de enlatado que vem de fora", explicou Edgar, que passou pela emissora entre 1995 e 2006.
Na sequência, criticou os diversos reality shows exibidos pela atual MTV: "O programa que é considerado o carro-chefe é o De Férias Com o Ex. Se é o que a molecada está querendo ver, tudo bem. Mas a mim, não interessa".
Edgar Piccoli ainda revelou que teria sido convidado para participar de uma das edições do Power Couple Brasil, da Record TV: "Me ligaram e eu fiquei amarradão. Pensei: 'Os caras vão me querer para apresentar o programa!'. Mas na verdade foi: 'A gente queria convidar você e sua esposa [como participantes]'. Me decepcionei".
Atualmente, Edgard Piccoli apresenta o Morning Show, na rádio Jovem Pan. Veja abaixo como estão outros ex-VJs da MTV atualmente.