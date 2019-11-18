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Enfrentava um câncer

Morre Reinaldo, príncipe do pagode, aos 65 anos

O cantor Reinaldo, que ficou famoso como o príncipe do pagode, enfrentava um câncer há quatro anos e morreu na madrugada desta segunda (18) após ser hospitalizado às pressas; famosos lamentam
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 09:12

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 09:12

O cantor Reinaldo, o príncipe do pagode Crédito: Reprodução/Instagram @reinaldopagode
O cantor Reinaldo, conhecido como o príncipe do pagode, morreu na madrugada desta segunda-feira (18). A notícia da morte foi confirmada e divulgada pelo também sambista Arlindinho via redes sociais e confirmada ao jornal Extra pela assessoria de imprensa do artista. 
Segundo a publicação, Reinaldo estava hospitalizado e enfrentava uma luta contra o câncer há quatro anos. 
Além de Arlindinho, outros famosos e amigos do cantor também se manifestaram na web, como Dudu NobreMumuzinho, Ivo Meirelles e Salgadinho
Ver essa foto no Instagram

Sem mais! ?? #principedopagode

Uma publicação compartilhada por Ivo Meirelles (@ivomeirelles) em

Em suas últimas apresentações, de acordo com informações do Extra, Reinaldo já precisava ser carregado para sair do palco por conta de dores e efeitos colaterais que tinha pelo tratamento do tumor maligno. 

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