Morre Reinaldo, príncipe do pagode, aos 65 anos

O cantor Reinaldo, conhecido como o príncipe do pagode, morreu na madrugada desta segunda-feira (18). A notícia da morte foi confirmada e divulgada pelo também sambista Arlindinho via redes sociais e confirmada ao jornal Extra pela assessoria de imprensa do artista.
Segundo a publicação, Reinaldo estava hospitalizado e enfrentava uma luta contra o câncer há quatro anos.
Além de Arlindinho, outros famosos e amigos do cantor também se manifestaram na web, como Dudu Nobre, Mumuzinho, Ivo Meirelles e Salgadinho.
Em suas últimas apresentações, de acordo com informações do Extra, Reinaldo já precisava ser carregado para sair do palco por conta de dores e efeitos colaterais que tinha pelo tratamento do tumor maligno.