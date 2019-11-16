Fábio Assunção canta com a filha de 8 anos música de Janis Joplin

Fábio Assunção Crédito: Reprodução/Instagram

Fábio Assunção encantou os internautas na noite desta quinta-feira (14), ao publicar um vídeo no Instagram em que canta a música Mercedes Benz, de Janis Joplin, junto com a filha Ella, de oito anos.

Enquanto o ator tocava violão e acompanhava na voz, a menina fazia uma performance da canção, sorrindo e, em certo momento, fazendo um gesto dramático.

"Ella mandou um 'everybody'. Obedeço", escreveu Assunção na legenda do vídeo, com vários emojis de coração.