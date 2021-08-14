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Cinema

Mesmo com polêmicas, "Marighella", de Wagner Moura, deve estrear ainda em 2021

Ancine estuda liberação para o lançamento do filme, previsto para estrear em 4 de novembro

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 09:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 ago 2021 às 09:44
A notícia de que a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, havia arquivado o projeto de lançamento do filme "Marighella" causou alvoroço nesta sexta-feira (13). Cinebiografia do guerrilheiro de esquerda que lutou contra a ditadura militar, o longa protagonizou imbróglios envolvendo sua estreia no passado, mas o caso de agora se deve, na prática, à sobreposição de uma solicitação antiga a outra mais nova.
Por causa dos adiamentos de lançamento pelos quais passou, incluindo um devido à pandemia, "Marighella" precisou entrar com um novo pedido de comercialização, dessa vez com a nova previsão de estreia, dia 4 de novembro de 2021. A Ancine está atualmente dentro do prazo para analisar a solicitação, como informa a própria produtora O2 Filmes, e a data, portanto, segue de pé.
Seu Jorge e o diretor Wagner Moura no set de 'Marighella'
Seu Jorge e o diretor Wagner Moura no set de 'Marighella' Crédito: Divulgação
"Há uma nova oferta para o Funda Setorial do Audiovisual, o FSA, e estamos aguardando a resposta da Ancine, que ainda está no prazo para responder", informou a O2 Filmes, em referência ao fundo que financia projetos audiovisuais no país, por meio de sua assessoria de imprensa.
A produtora explicou ainda que o arquivamento diz respeito a um processo aberto em 2019, em caráter de exceção, requisitando que o FSA apoiasse financeiramente a comercialização de "Marighella", mesmo que ainda não tivesse se posicionado quanto ao contrato de investimento na produção da obra.
Procurada, a Ancine informou, por meio de nota, que "não acatou o pedido porque entende que enquanto não assinar o contrato de produção não há que se falar em opção de investimento em comercialização".

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"Em 23 de julho de 2021, a SM Distribuidora de Filmes (responsável pela distribuição de "Marighella") se inscreveu novamente na chamada com nova data de previsão de lançamento para 4 de novembro de 2021. Um novo processo foi aberto na área técnica da Ancine e já está em análise", disse.
Em 2019, a produtora O2 Filmes chegou a ter dois outros pedidos de recurso para a comercialização do longa negados pela Ancine. "Marighella" estreou sob aplausos no Festival de Berlim, em fevereiro daquele ano. Inspirada na biografia escrita pelo jornalista Mário Magalhães, a produção de R$ 10 milhões acompanha os últimos cinco anos de vida do guerrilheiro, do golpe militar de 1964 ao seu assassinato, em 1969.
A direção é de Wagner Moura e no elenco estão Seu Jorge, no papel principal, e também Bruno Gagliasso, Adriana Esteves e Humberto Carrão.

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