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MC Fioti lança remix de "Bum Bum Tam Tam" sobre vacina da Covid-19

Videoclipe da música foi produzido no Instituto Butantan, centro de pesquisa que desenvolve a CoronaVac, um dos imunizantes contra o coronavírus
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jan 2021 às 08:32

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 08:32

MC Fioti lança remix de
MC Fioti lança remix de "Bum Bum Tam Tam" sobre vacina da Covid-19 Crédito: Reprodução/YouTube Canal KondZilla
MC Fioti lançou neste sábado, 23, o "hino da vacina", um remix da música Bum Bum Tam Tam sobre o imunizante CoronaVac, desenvolvido pelo Instituto Butantan e a farmacêutica Sinovac. Lançado em março de 2017, o funk original já fazia sucesso em todo o Brasil e, recentemente, o refrão foi associado ao nome do centro de pesquisa paulistano.
Com a expectativa de ter uma vacina aprovada para uso no País, a música do funkeiro ganhou mais repercussão, o que levou à gravação de um clipe na sede no instituto, em São Paulo.
A letra da música foi adaptada para falar sobre a Coronavac: "é a vacina envolvente que mexe com a mente de quem tá presente / É a vacina saliente, que vai curar 'nois' do vírus e salvar muita gente / Aí eu falei assim pra ela: Vai, vai no Bubutantã, vem no Bubutantã".

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O clipe começa no mesmo estilo do original e MC Fioti faz dois pedidos ao gênio da lâmpada: a cura do coronavírus e "paz, amor e saúde para a humanidade". Na música, ele incentiva a vacinação ao dizer: "Autenticamente falando: Se vacina aí, pô".

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