MC Fioti lança remix de "Bum Bum Tam Tam" sobre vacina da Covid-19 Crédito: Reprodução/YouTube Canal KondZilla

MC Fioti lançou neste sábado, 23, o "hino da vacina", um remix da música Bum Bum Tam Tam sobre o imunizante CoronaVac, desenvolvido pelo Instituto Butantan e a farmacêutica Sinovac . Lançado em março de 2017, o funk original já fazia sucesso em todo o Brasil e, recentemente, o refrão foi associado ao nome do centro de pesquisa paulistano.

Com a expectativa de ter uma vacina aprovada para uso no País, a música do funkeiro ganhou mais repercussão, o que levou à gravação de um clipe na sede no instituto, em São Paulo.

A letra da música foi adaptada para falar sobre a Coronavac: "é a vacina envolvente que mexe com a mente de quem tá presente / É a vacina saliente, que vai curar 'nois' do vírus e salvar muita gente / Aí eu falei assim pra ela: Vai, vai no Bubutantã, vem no Bubutantã".