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Teatro na pandemia

Matheus Ceará estreia no ES espetáculo em live com capixaba e esposa

Humorista vai apresentar LaiveM Ele Com Graça, neste sábado (14), fazendo piada do cotidiano durante a pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 12:55

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 12:55

O humorista Matheus Ceará
O humorista Matheus Ceará Crédito: Rudnei Souza/Divulgação
Matheus Ceará fará a estreia nacional do seu espetáculo LaiveM Ele Com Graça no Espírito Santo. O personagem da "Praça é Nossa" (SBT) não apenas saiu da praça para Vitória, mas para o mundo. É que neste sábado (14), às 20h, ele transmite a comédia direto do Teatro da Ufes para a internet, dentro do 11º Circuito Banestes de Teatro.
Assim, o palco do Teatro Universitário será transformado na casa do personagem. Tudo porque a história de "LaiveM Ele Com Graça" se passa nos aposentos de Matheus Ceará, que dividirá o palco com o colega capixaba Fábio Flores e a esposa, a atriz Bianca Campos.
Os convidados vão representar o Sr. Antenor, avô do personagem, e Maria Caranguejo, sua vizinha e ajudante nos serviços domésticos, respectivamente, no espetáculo. A turma promete fazer comédia sobre o cotidiano das pessoas, ainda mais na pandemia do novo coronavírus.
"Teremos piadas da pandemia, mas vou contar várias outras histórias engraçadas. Sempre muita história para alegrar a galera", fala, em bate-papo com o Divirta-se. Questionado sobre o cuidado em pegar a quarentena e transformá-la em comédia, o humorista defendeu: "Tenho muito cuidado com isso".

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O espetáculo de Matheus vai imitar um dia corriqueiro na vida dos personagens que vão participar do show virtual. Pela história se passar dentro da casa do humorista, fisicamente falando, as cenas devem ganhar uma naturalidade ainda maior.
"Com certeza, têm situações que podemos trazer para a vida real. Até porque a ideia é alegrar o maior número de pessoas possível", justifica.
Quem acompanha Matheus no humorístico televisivo, percebe que Sr. Antenor é um personagem muito falado e esta será a primeira vez que ele vai ganhar uma personificação. Responsável pela interpretação, o professor e humorista Fábio Flores se diz honrado com o convite e celebra o retorno aos palcos. 
"Fabio, você parou de fazer comédia?  Esta é a uma das perguntas que mais ouço. Mas a resposta é que não parei de fazer comédia, uso o humor em minhas palestras. Dei um tempo em show de humor, mas quando o convite é f*** não tem como recusar. E o convite do Matheus Ceará é um destes convites. Aceitei o desafio de viver um personagem no show dele que será transmitido pelo Youtube dele e da WB Produções. Sábado, às 20h, volto aos palcos para me divertir, divertindo pessoas. Vem com a gente", publicou Fabio em seu Facebook.
A produção destaca que a estrutura do palco será montada respeitando todas as determinações dos órgãos da saúde em relação ao distanciamento. Além disso, o espetáculo terá o QR Code para doações e que serão em prol do projeto SOS Graxa ES, movimento em prol de profissionais dos bastidores de eventos.
Se você não tiver possibilidade de ver a estreia ao vivo, não se preocupe. A live ficará disponível pelo período de um mês no Youtube da WB Produções.

INTERAÇÃO

Depois da apresentação, Matheus e Fábio ficarão disponíveis para conversar com os internautas que estiverem acompanhando a transmissão pelo YouTube da WB Produções, responsável pelo espetáculo. Os dois vão falar sobre o humor na internet como tema central, mas adiantam que poderão responder sobre tudo o que os espectadores quiserem saber e perguntarem.
*Com informações de Pedro Permuy

SERVIÇO

  • LaiveM Ele Com Graça com Matheus Ceará, Bianca Campos e Fábio Flores
  • Data: 14 de novembro de 2020 (sábado), às 20h
  • Plataforma: espetáculo será transmitido pelo canal do YouTube da WB Produções de forma gratuita
  • Informações: pelo Instagram da WB Produções 

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