Cantora e ex-jogadora, Nat Guareschi reúne paixão por esporte e arte em clipe

Cantora e ex-jogadora, Nat Guareschi reúne paixão por esporte e arte em novo clipe Crédito: Divulgação/Valnei Melegatti.

Nat Guareschi reuniu sua paixão pela música e pelo futebol em "Torcida", seu mais recente clipe. Quase que como um retorno à infância, a artista dá identidade particular a ideia da galera torcendo no Estádio Teixeirão, local das gravações.

Em entrevista ao Divirta-se, Nat conta que a música está presente na sua vida desde a infância, quando tinha dez anos, e criava canções de ninar para a irmã recém-nascida. Eu descobri essa coisa da música e de criar composições quando eu tinha dez anos e depois não parei mais. Comecei a tocar em barzinhos, em festivais e em festas, até pegar isso como profissão.

Paralelo à música, Nat se dedicava ao futebol. A cantora diz que quando era criança seu corpo não se encaixa ao padrão das outras meninas. Então encontrou no esporte uma forma de se exercitar e se sentir pertencente. "Eu ganhava bonecas, mas tinha uma coleção de bolas. Ao invés de brincar com as bonecas eu dava nome para as bolas e brincava com elas", conta.

Quando chegou em São Paulo, Nat continuou no futebol, mas a música bateu mais forte. Em 2018, a artista resolveu aproveitar a onda do streaming e das multiplataformas para abrir suas produções com o mundo. Essa transição do esporte para a arte deu resultado: Gin, seu clipe de maior sucesso até agora, tem mais de 1,3 milões de visualizações no Youtube, seguido por Conflito preferido com 481 mil e Seu varal, com 151 mil.

Com Torcida, ela decidiu reunir suas duas paixões: o futebol e a música. O clipe, lançado há um mês, já acumula 134 mil views. Na letra embalada pelo pop, ela fala da torcida para que o crush volte para sua vida.

"Quando a gente lança uma música, não dá pra saber como ela vai chegar no público e a conexão dela com as pessoas" Nat Guareschi - ex-jogadora e cantora

A "Torcida" de Nat não é a mesma que ocupa o Teixeirão, estádio de São José do Rio Preto, sua cidade natal, nos dias de jogos. No clipe, a cantora aparece sozinha na arquibancada, no gramado e no vestiário, criando uma atmosfera particular e alegórica de que a vida dela já tem torcida para que seu relacionamento volte.

A gente gastou 18 horas seguidas na gravação do clipe, debaixo de um sol escaldante, mas eu não me sentia cansada, me sentia uma criança no parque de diversões. Quando acabou, minha mãe me enviou uma mensagem dizendo que me viu como na infância, pequena, correndo, chutando a bola e chegando em casa dizendo pra ela que tinha sido muito legal e que eu tinha feito muitos gols.

Em "Torcida", as referências que norteiam Nat são as da infância, quando jogava futebol e iniciava sua carreira em palcos de barzinhos. Em suas outras mais de 200 composições, a artista diz que se inspira em diferentes ritmos e na sua própria vida.

"Eu ouço absolutamente tudo, desde jazz à moda de viola. Eu escuto muita coisa que não tem nada a ver com nada. Isso dá uma gama maior para trabalhar, musicalmente falando. Misturado a isso, vêm as minhas experiências e vivências. Eu escrevo o que vivo, o que vi, o que invento. A maior inspiração pra mim é a vida."

DESAFIOS NO CAMPO E NO PALCO

Tanto no campo como nos palcos, Nat enfrentou e enfrenta o mesmo desafio: o machismo. No esporte, a artista diz que ouvia gritos pedindo para que ela "jogasse que nem homem". Nos palcos, já recebeu criticas sobre a roupa que vestia.

"Eu queria muito falar que o ambiente da música é diferente do esporte, mas não é. Quando fui tocar numa casa em São Paulo, eu estava maquiada, de vestido e de salto, daí os contratantes me chamaram para um próximo show. Neste, eu estava com um problema na perna, não podia usar salto, então fui com um sapato mais baixo, um short e uma blusa mais larga. No final, a devolutiva foi péssima dos donos. Falaram que se fosse pra cantar com aquela roupa, era melhor nem ir mais. A pressão sobre os nossos corpos ainda é muito presente"

Vencendo esses desafios, Nat vai se estabelecendo como uma nova voz dentro do pop nacional. A artista agora tem contrato com a editora BMG para a comercialização das suas canções. "Torcida" foi produzida com a equipe da Head Media, empresa ligada à Universal Music e que tem trabalhos com aristas como Anitta, Emicida, Jão, Manu Gavassi, Projota e Vitão. A gente fica na torcida para que a moça emplaque mais um gol na carreira e estoure no país e no mundo.