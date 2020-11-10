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Dicas do Aquiles

"Outros Caminhos": Adolar Marin e Flavvio Alves fazem música sob sete sóis

Embora haja algum excesso no uso do samples, Marin e Alves fazem de “Outros Caminhos” um CD arrebatador

Públicado em 

10 nov 2020 às 13:39
Aquiles Reis

Colunista

Aquiles Reis

Adolar Marin e Flávvio Alves
Adolar Marin e Flávvio Alves Crédito: Facebook/Adolar Marin
Foi em outubro de 2008. Pleno de encantamento com o que ouvia, divaguei sobre o tempo no CD "Atemporal", do compositor, violonista e guitarrista Adolar Marin: “O tempo voa e nos deixa, por vezes, aturdidos com a rapidez de seu passar. E nos deixamos ficar vendo seu lépido voar, que larga para trás o que não somos capazes de guardar, posto que incapazes de domá-lo e dele nos assenhorar”.
E foi assim que iniciei a audição do mais recente trabalho de Marin: “Outros Caminhos” (Sete Sóis). O álbum atual foi concebido em parceria com o poeta Flávvio Alves. Juntos, tendo entre os pertences suas músicas, que os agasalharam na viagem, caminharam sob sete sóis e sete luas que os iluminaram e conduziram por entre montanhas e despenhadeiros.
Com os versos de Flávvio e o canto e o violão de Marin, outros andantes compartilharam a jornada meio alucinada, meio utópica dos parceiros: Estevan Sinkovitz (guitarra, contrabaixo e bandolim); Ricardo Prado (contrabaixo, piano Rhodes, teclados, sanfona, samples e programações); Gustavo Souza (Bateria e percussão); Fabá Gimenez (guitarra); e Rovilson Pascoal (cavaquinho).
E tem outros, que são os precursores da caminhada. Além dos diretores artísticos do álbum e também arranjadores Adolar Marin e Flávvio Alves, temos a participação de Ricardo Prado e Estevan Sinkovitz nos arranjos, sendo que Ricardo Prado foi ainda diretor musical e cuidou da mixagem e da masterização. Já Flávvio tratou também da direção de produção.
A tampa abre com “Compostelana”. Numa levada ritmada, os versos se mostram claros na voz de Marin. A guitarra e a percussão seguram a onda.
A seguir, “Espelho”. Assim como o contrabaixo e a batera, a guitarra torna a se mostrar afiada. Marin, mesmo não sendo exatamente um bom cantor, demonstra força ao interpretar a dualidade do poema: “(...) Há de haver outro caminho/ Há de haver outros caminhos” (...).
“Xamã” vem na sequência. São belos os versos de Flávvio. Ao vesti-los, Adolar brilha na melodia e numa interpretação íntegra.
A levada de “Xambioá (O Último Guerrilheiro)” encontra no som da levada e da guitarra, as propagadoras ideais dos versos. Talvez a mais bela do disco.
E vem “Canção Vintage”. Marin canta suavemente. A instrumentação permite voos por sobre os versos, tratando-os com a beleza que merecem.

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“Tecelã” tem o mesmo clima. Mais uma vez a melodia e os versos, cantados na voz de Adolar Marin, apresentam a música com a grandeza com que foi concebida.
“Samba da Jura” é um samba ligeiro com levada esperta. A percussão eficaz de Marin tem suingue. Graças a tal levada, em meio a referências aos lugares cariocas onde o samba come solto, os versos balançam.
Cantando apenas com o seu violão, “Recuerdos” traz de volta a suavidade da voz de Marin. Românticos são os versos: “(...) Tudo em mim cedia/ Noite arredia/ Ao fã do dia/ Que ardia no (meu) peito (...).
Embora haja algum excesso no uso do samples, Marin e Alves fazem de “Outros Caminhos” um CD arrebatador.

Aquiles Reis

Aquiles Reis é músico e vocalista do MPB4. Nascido em Niterói, em 1948, viu a música correr em suas veias em 1965, quando o grupo se profissionalizou. Há quinze anos Aquiles passou a escrever sobre música em jornais. Neste mesmo período, lançou o livro "O Gogó de Aquiles" (Editora A Girafa)

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