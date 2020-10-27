Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dicas do Aquiles

Mauro Senise: um músico gregário e profícuo

Em "Ilusão à Toa - Mauro Senise toca Johnny Alf", Mauro registra parte importante do trabalho de Johnny Alf e enriquece ainda mais a sua discografia

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 17:33

Públicado em 

27 out 2020 às 17:33
Aquiles Reis

Colunista

Aquiles Reis

O músico Mauro Senise
O músico Mauro Senise Crédito: Divulgação
Tenho na mão o CD que, certamente, logo será referência para Johnny Alf, um dos maiores cantores e compositores brasileiros: Mauro Senise toca Johnny Alf (Biscoito Fino).
Pesquisadores e estudiosos da música brasileira dizem que o precursor da bossa nova foi ele, o pianista Johnny Alf. Ao ouvirmos algumas de suas composições aqui tocadas pelo flautista e saxofonista Mauro Senise, identificamos características que, de fato, remetem à bossa nova, cujo início se deu logo após a arte inovadora de Alf ser ouvida.
“Rapaz de Bem” e “Ilusão à Toa” traziam em sua concepção indicações do DNA bossanovista. Por outro lado, no Festival de Música Brasileira, em 1967, a sua “Eu e a Brisa” conquistara honrosa participação – apesar dos elogios, este ainda não foi o momento condizente com o talento de Alf. Sabido como pianista, compositor e cantor “da noite”, foi assim, entre altos e baixos, que fluiu a carreira de Alfredo José da Silva (1929 – 2010).
Antenado que é, hoje Mauro Senise registra parte importante do trabalho de Johnny Alf. Ao fazê-lo, enriquece ainda mais a sua profícua discografia.
A ideia de registrar parte do repertório de um gênio somou-se à sua qualidade de ser gregário: Mauro Senise parece amar trabalhar com parceiros. Ao dividir o seu trabalho com eles, ele, simplesmente revela o saudável prazer por compartilhar projetos e sonoridades.
Numa rápida busca em meus arquivos, contei ao menos sete de seus discos em parcerias. Dentre eles, um dedicado à obra de Gilberto Gil, uma trilogia gravada com Edu Lobo e Romero Lubambo e o CD comemorativo de sua parceria com Gilson Peranzzetta.

Veja Também

Gabi Buarque é perspicaz em seu álbum "Mar de Gente"

"Do Canto", de Sandra Duailibe, é um álbum virtuoso

"O que não se vê" é um álbum deslumbrante

Em "Ilusão à Toa - Mauro Senise toca Johnny Alf", a direção musical é do próprio Senise – ele que dividiu a concepção do projeto com a produtora Ana Luisa Marinho, ela que, por sua vez, pintou a aquarela que embeleza (!) a capa.
Os instrumentistas: Raul Mascarenhas (sax tenor), Adriano Souza (piano e percussão), Bruno Aguilar, Zeca Assumpção e Jefferson Lescowich (contrabaixo), Ricardo Costa e Danilo Amuedo (batera), Fabio Luna (percussão), Gilson Peranzzetta, Cristóvão Bastos e Jota Moraes (piano), João Senise (voz), Jota Moraes (vibrafone e piano), Jaime Alem (violão) e David Chew (violoncelo).
Os arranjadores: Adriano Souza, Cristóvão Bastos, Jota Moraes e Roberto Araújo. Cada arranjo tem na cadência a marca de uma sábia malemolência, uma picardia revelada no esmero com que as músicas são tocadas.
O bom cantor João Senise, em interpretação marcante e muito segura, canta “Eu e a Brisa”, a única com letra do disco. E, fechando a tampa, uma gravação original recuperada: “Melodia Sentimental” (Villa-Lobos). Nela Alf canta e toca piano... Senise e sua flauta tocam junto! Meu Deus!
Com sabedoria, o CD mostra Senise com um sopro que até assusta, tal a sonoridade que tira dos saxes e das flautas. E foi com eles que ele se esbaldou, com palhetas e timbragens de mestre.
Johnny Alf merece o carinho conferido a ele pelo gregário e profícuo Mauro Senise.

Aquiles Reis

Aquiles Reis é músico e vocalista do MPB4. Nascido em Niterói, em 1948, viu a música correr em suas veias em 1965, quando o grupo se profissionalizou. Há quinze anos Aquiles passou a escrever sobre música em jornais. Neste mesmo período, lançou o livro "O Gogó de Aquiles" (Editora A Girafa)

Tópicos Relacionados

Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados