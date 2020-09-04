Maria Rita fala de sua rotina na quarentena e da volta aos palcos

No começo, achei que ia voltar a ter aula de piano, que eu ia ler muito, sair desta quarentena muito culta, praticamente com um PH.D. nos assuntos de que eu gosto. Tenho uma filha de 7 anos de idade. E, sem o tempo gasto na escola, não só as aulas online, o dia a dia ficou tudo muito em cima de mim. Então, se resume a distração, aula online, almoço, jantar. Eu me voltei totalmente para ela, assim que entendi que a quarentena não ia ser de apenas 15 dias. Quando eu vi que a situação se prolongaria, falei: para! O bicho pegou. O meu grande foco é me manter saudável espiritualmente e mentalmente. Vou cuidar da minha saúde mental por ela (filha). Meu filho tem 16 anos, já entende muito melhor, mora com o pai em São Paulo. A gente ficou quatro meses sem se ver. Consegui ir a São Paulo de carro para buscá-lo. Ele ficou aqui comigo dez dias e o levei de volta assim que começaram as aulas. O que funcionou para mim foi lembrar que a minha frustração não iria me levar a nada. O que está acontecendo não é culpa minha. Não posso pirar, não posso me dar a esse luxo.