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Diversão e cultura

Maratona de contação de histórias on-line para a criançada em novembro

Com mais de 100 participantes, 2º Encontrão de Contadores de Histórias no ES acontece de 1 a 30 de novembro no YouTube

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 11:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 11:27
A organizadora do Encontrão de Contadores de Histórias no ES Sandra Freitas conta histórias há 15 anos
A organizadora do Encontrão de Contadores de Histórias no ES, Sandra Freitas, conta histórias há 15 anos Crédito: Arquivo pessoal
De 1º a 30 de novembro, a criançada será presentada com uma programação diária de histórias apresentadas por contadores experientes. Devido a pandemia do novo coronavírus, a segunda edição do Encontrão de Contadores de Histórias no ES será totalmente on-line com uma programação recheada a ser exibida no canal do evento no YouTube.
Serão 120 contos apresentados por mais de 100 contadores de histórias inscritos no evento, como Márcia Castro, o paranaense Alfredo Mourão e o mineiro Pierre André, que realiza evento semelhante em Minas Gerais. Serão disponibilizados quatro vídeos por dia: às 10h, 12h, 14h e 16h.
Neste ano, além de capixabas, o encontro terá contadores de histórias de outros Estados e de países como Bolívia, Peru, Colômbia e Cuba. A abertura será neste domingo (1), às 14h.
A organizadora do evento Sandra Freitas, que conta histórias há 15 anos, considera ser extremamente importante a atividade, ainda mais durante a pandemia. Segundo ela, as narrativas para as crianças "funcionam como forma de terapia durante o isolamento". 
Quem compartilha do mesmo pensamento é Lisete Vaneli, que conta histórias há 30 anos. Para ela, contar histórias é sinônimo de diversão tanto para o contador quando para os ouvintes. Contar histórias para mim é trocar a roupa da alma, explica.
Além das histórias, o Encontrão terá música; palestras onde o tradição da oralidade e o contar histórias serão temas; e encontros com dois escritores de livros infantis. No campo musical, Elaine Vieira vai cantar na abertura e a Banda de Congo Amores da Lua terá uma apresentação no evento.
Vale lembrar que a abertura, palestras, encontro com escritores e o encerramento serão transmitidos ao vivo. O resto da programação será gravada.

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HISTÓRIA

Segundo Sandra Freitas o Encontrão de Contadores de Histórias no ES é inspirado no encontro homônimo realizado em Belo Horizonte (MG) e tem como origem a Roda de Histórias Capixaba, que começou na casa da contadora e, com o tempo e o engajamento do público, expandiu-se para outros lugares.
Em 2019, a primeira edição do Encontrão aconteceu no Centro Cultural Sesc Glória e contou com a participação de um público diversificado e de diferentes idades, formado por crianças, jovens, adultos e idosos.
A contadora de histórias Elisa Franchiani marcou presença na primeira edição e lembra da troca de confraternização, informações e histórias entre os contadores. Agora é on-line. E nós não estamos acostumados com a tecnologia. Então vai ser uma outra experiência, expõe.
Otimista, a também contadora Dalisa Campos vê a sua participação em um evento virtual como uma forma de resistência. Porque a nossa arte se dá muito pela presença do olhar, do sentir, da energia do contador com a plateia, manifesta. Assim, é uma resistência dar continuidade com a arte independente do ambiente e abrindo mão de ter a presença acolhedora do público. A gente se refaz, a gente se se reconstrói, expressa.
O calor da presença não poderá ser sentido, mas que o calor, a alegria e o encantamento das histórias atinja todos os corações que a internet pode alcançar, complementa o contador Samir Lima.
*Lara Mireny é estagiária da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

SERVIÇO

  • 2º Encontrão de Contadores de Histórias no ES
  • Quando: de 1 a 30 de novembro
  • Onde: no canal do evento no YouTube
  • Contação de histórias: às 10h, 12h, 14h e 16h
  • Gratuito
  • PALESTRAS:
  • 11/11
  • Rosana Mon't Alverne (MG)- Contar literatura infantil assinada: desafios, aprendizados e respeito aos direitos autorais

  • 12/11
  • Betto Marx (SP) - Contação de histórias nas mídias digitais

  • 18/11
  • Madalena Monteiro (SP) - Eu conto o que vive em mim: reflexões sobre formas de narrar oralmente

  • 19/11
  • Andrea Cozzi (PA)- vozes da floresta: o que nos contam as narrativas orais da Amazônia?

  • 20/11
  • Andrea Sousa (SP)- tradição oral: quem somos, de onde viemos, para onde vamos

  • 25/11
  • Dani Pamplona (SC) - o poder da palavra falada
  • ENCONTRO COM ESCRITORES:
  • 28/11
  • Lecticia e Salmo Dansa (RJ)- escritora e ilustrador do livro O segredo da lagartixa

  • 30/11
  • Caio Riter (RS) - autor de O fusquinha cor de rosa, um reino todo quadrado, tantos barulhos

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