Livro inédito de Simone de Beauvoir é publicado no Brasil em outubro

A escritora francesa Simone de Beauvoir, autora de um dos maiores clássicos do movimento feminista, "O Segundo Sexo" Crédito: Reprodução

Um livro inédito da filósofa francesa Simone de Beauvoir será publicado neste ano, a informação foi confirmada por Sylvie Le Bon de Beauvoir, filha da escritora, ao jornal The New York Times, nesta quinta-feira (28). No Brasil, "As Inseparáveis" será lançado em outubro pela editora Record, com tradução de Ivone Benedetti.

A obra foi escrita cinco anos após Beauvoir lançar seu maior sucesso, "O Segundo Sexo" (1949), mas não chegou a ser publicada. Em seu livro "Memórias de Uma Moça Bem-Comportada", a filósofa afirma que a história "parecia não ser necessária e falhou em proporcionar interesse do leitor".

"As Inseparáveis" é um romance inspirado na amizade entre Beauvoir e Élisabeth Lacoin, conhecida como Zaza. Ambas, amigas de infância, discutiam a desigualdade de gênero e tinham desejos contrários às imposições sociais às mulheres na época.

"Ela destruiu alguns trabalhos que não ficou satisfeita", disse Le Bon. "Mas não destruiu este. Ela me disse para 'eu fazer o que achasse certo' com ele." A filha da filósofa guarda os escritos em sua casa há anos e afirma que o leu pela primeira vez após a morte da mãe, em 1986.