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Literatura

Livro inédito de Simone de Beauvoir é publicado no Brasil em outubro

Autora francesa escreveu o novo romance, 'As Inseparáveis', cinco anos após a publicação de 'O Segundo Sexo'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 17:57

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 17:57

A escritora francesa Simone de Beauvoir, autora de um dos maiores clássicos do movimento feminista,
A escritora francesa Simone de Beauvoir, autora de um dos maiores clássicos do movimento feminista, "O Segundo Sexo" Crédito: Reprodução
Um livro inédito da filósofa francesa Simone de Beauvoir será publicado neste ano, a informação foi confirmada por Sylvie Le Bon de Beauvoir, filha da escritora, ao jornal The New York Times, nesta quinta-feira (28). No Brasil, "As Inseparáveis" será lançado em outubro pela editora Record, com tradução de Ivone Benedetti.
A obra foi escrita cinco anos após Beauvoir lançar seu maior sucesso, "O Segundo Sexo" (1949), mas não chegou a ser publicada. Em seu livro "Memórias de Uma Moça Bem-Comportada", a filósofa afirma que a história "parecia não ser necessária e falhou em proporcionar interesse do leitor".
"As Inseparáveis" é um romance inspirado na amizade entre Beauvoir e Élisabeth Lacoin, conhecida como Zaza. Ambas, amigas de infância, discutiam a desigualdade de gênero e tinham desejos contrários às imposições sociais às mulheres na época.

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"Ela destruiu alguns trabalhos que não ficou satisfeita", disse Le Bon. "Mas não destruiu este. Ela me disse para 'eu fazer o que achasse certo' com ele." A filha da filósofa guarda os escritos em sua casa há anos e afirma que o leu pela primeira vez após a morte da mãe, em 1986.
Até o momento, os direitos autorais de " As Inseparáveis" foram vendidos para editoras em 17 países.

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