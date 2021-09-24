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Livro detalha brigas e agressões entre atores nos bastidores de 'Grey's Anatomy'

Isaiah Washington foi para cima de Patrick Dempsey

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 13:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 set 2021 às 13:03
Os bastidores da série de sucesso "Grey's Anatomy" sempre foram quentes e com direito a brigas e até agressões. É o que diz o livro recém-lançado "How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy", da jornalista Lynette Rice.
A revista "People" divulgou alguns trechos da obra sobretudo sobre uma grande discussão que levou o ator Isaiah Washington, o médico Preston Burke, às vias de fato com o colega da produção, Patrick Dempsey, o doutor Derek Shepherd. No trecho, o escritor Mark Wilding, um dos roteiristas da produção, deu detalhes da briga.
Grey's Anatomy episódio 10 temporada 14
Livro mostra brigas e confusões nos bastidores da série "Grey's Anatomy" Crédito: Reprodução/Grey's Anatomy
"Acho que um dos dois tinha chegado atrasado no set um dia e o outro quis dar o troco atrasando no dia seguinte. Então a coisa meio que fugiu ao controle. Eles começaram a discutir e antes que você pudesse notar eles já estavam em um confronto físico. Eu sou maior do que os dois, mas não me meti", diz.
O roteirista Harry Werksman também estava no set no dia da confusão e dá a sua versão. "Sei lá por qual motivo, o Isaiah perdeu o controle aquele dia e foi para cima do Patrick. Acho que ele se sentiu desrespeitado por ter ficado esperando", relatou.
Washington também foi um dos entrevistados do livro e disse que "aprendemos que devemos estar atentos ao que falamos. Nós temos que ter a consciência que seremos responsabilizados".
Para Dempsey, esse ocorrido aproximou todo mundo. "Ninguém vazou nada, todo mundo lidou com a situação e seguiu com a vida", afirmou.
O ator Patrick Dempsey na nova temporada de Grey's Anatomy
O ator Patrick Dempsey, em cena na série "Grey's Anatomy" Crédito: Reprodução/ABC
Em 2020, Isaiah demonstrou ainda ter uma mágoa da companheira de cena no projeto Katherine Heigl, 42, com quem teve uma briga há mais de dez anos. Em publicação no Twitter, mandou uma mensagem direta para ela e reacendeu a rixa entre ambos.
"Essa mulher uma vez proclamou que eu deveria nunca ter a permissão de falar publicamente de novo. O mundo concordou com a proclamação dela na época e protestou pelo meu emprego e minha cabeça em 65 línguas. Eu queria que eu estivesse no Twitter em 2007, porque eu nunca pararia de exercer meu discurso livre", escreveu ele.
Na sequência, comentou que nada poderia substituir a dignidade de alguém. "Eu aprendi que todo o dinheiro não é um bom dinheiro e nenhum valor pode substituir sua dignidade e integridade. Alguns chamam de viver de acordo com os seus princípios", postou.

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A atriz chamou a atenção dele por supostamente ter tido um comportamento homofóbico com outro colega de elenco, o ator T.R. Knight. De acordo com uma fonte ao site E! News, apesar de Katherine não ter se pronunciado sobre a nova discussão, se orgulhava de, na época, ter defendido o amigo.
Na ocasião, em 2007, Isaiah negou que tivesse xingado o ator. "Não chamei T.R. de 'bichinha'. Isso nunca aconteceu, nunca aconteceu. Não há possibilidade de eu ter dito algo tão perverso e tão horrível, não somente a um colega de elenco, mas a um ser humano", disse ele no Globo de Ouro do mesmo ano.

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