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Música

Léo Chaves diz que não planeja volta da dupla com o irmão Victor

Sertanejos fizeram sucesso como Victor e Léo até o ano de 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 15:40

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 15:40

Os irmãos Victor e Léo antes de acabarem com a dupla sertaneja
Os irmãos Victor e Léo antes de acabarem com a dupla sertaneja Crédito: Reprodução/TV Globo
O cantor sertanejo Léo Chaves afirmou que não pretende retomar a dupla Victor e Léo, que compunha com seu irmão até agosto de 2018, tão em breve. Ele foi questionado sobre a possibilidade em entrevista ao Balanço Geral, da Record TV, na última quinta-feira, 30.
"Não [há possibilidade de volta da dupla], nesse momento não. Não dá para falar quando, também, porque a vida é muito cíclica. Hoje a gente pensa uma coisa e amanhã outra", respondeu.

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Léo ainda afirmou que o fato de Victor Chaves ter se tornado réu em denúncia de agressão por parte de sua então esposa, Poliana Bragatini, não teve influência para o fim da dupla.
"Foi uma decisão minha e do Victor, a gente tomou muito lúcida, coerente, consciente do que a gente queria, mesmo. A gente não queria mais estar juntos e aí a gente decidiu pausar a nossa história", disse.

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