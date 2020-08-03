Léo Chaves diz que não planeja volta da dupla com o irmão Victor

Os irmãos Victor e Léo antes de acabarem com a dupla sertaneja Crédito: Reprodução/TV Globo

O cantor sertanejo Léo Chaves afirmou que não pretende retomar a dupla Victor e Léo, que compunha com seu irmão até agosto de 2018, tão em breve. Ele foi questionado sobre a possibilidade em entrevista ao Balanço Geral, da Record TV, na última quinta-feira, 30.

"Não [há possibilidade de volta da dupla], nesse momento não. Não dá para falar quando, também, porque a vida é muito cíclica. Hoje a gente pensa uma coisa e amanhã outra", respondeu.

Léo ainda afirmou que o fato de Victor Chaves ter se tornado réu em denúncia de agressão por parte de sua então esposa, Poliana Bragatini, não teve influência para o fim da dupla.