Leo Chaves inicia carreira solo com pegada autoajuda

O artista que escreveu seu nome ao lado do nome do irmão por 27 anos agora assina sozinho. Leo Chaves, que integrava a dupla Victor & Leo, inicia sua carreira solo depois de meses em hiato apostando na sua reinvenção como músico. No recém-lançado single “Sol das Seis”, parceria com a cantora Ludmilla, ele aposta no piano e no romance como tema.

"Eu não me considero um homem romântico, mas eu gosto de cantar sobre o amor", conta Leo Chaves em entrevista por telefone ao C2.

Antes de embarcar na nova aventura, Leo Chaves lançou livro de ficção com autoajuda Crédito: Leo Crosara/Divulgação

A canção, que Leo conta que estava há seis anos na sua gaveta, fala de uma crise no relacionamento. "Já tomei muitos foras, já recebi muitos 'nãos'. É uma história que muita gente já viveu e com a qual se identifica quando ouve e canta comigo". Na letra, uma pessoa implora por mais uma chance ao lado de quem ama.

Desde agosto de 2018, quando a dupla sertaneja anunciou oficialmente uma pausa nos shows em conjunto, Leo apostou em trabalhos nas mais diversas frentes. Fez curso de pedagogia e de coach, foi jurado de um reality show de calouros (o "The Four Brasil") , se tornou palestrante (utilizando sua trajetória para inspirar e influenciar pessoas) e fez shows corporativos, nos quais interpretava canções de outras pessoas, principalmente Roberto Carlos e Roupa Nova.

"Eu estava dando um tempo. Não pensava ainda em como seguir a carreira, quais músicas iria gravar, como seria tudo. Era apenas um projeto pessoal, motivacional", revela.

LITERATURA

Foi também nesse período que Leo Chaves ainda escreveu o livro "No Colo Dos Anjos", que definiu como "uma história de ficção com traços de autoajuda". Agora, de volta à música, acredita que "não é mais minha intenção impactar as pessoas ou inspirar. Eu entendo que meu comportamento pode influenciar pessoas, mas não é essa a função das minhas canções".

PERSONAGENS

O que ele pretende nos novos trabalhos, segundo suas próprias palavras, é "representar personagens de um Brasil multicultural". Leo ainda não decidiu se lançará um CD com seu novo repertório ou irá gravar um DVD ao vivo, mas promete ir produzindo singles até o fim do ano. A cada nova música, deve se diversificar e provocar seu público a recriar a imagem que as pessoas tem dele como artista.

"Eu quero me ressuscitar enquanto músico. Vou promover um banquete, uma mistura. Vou transitar pela música popular brasileira, pelo brega, pelo pop", afirma Leo.

Conhecida principalmente pelo funk, Ludmilla recebeu o convite para gravar a música pensando nesse contraste. Leo conta que "estar com Ludmilla é parte dessa reinvenção. É uma artista que não esperavam que gravasse comigo e, como achei que o vocal dela combinaria com a composição da Paulinha (Gonçalves), foi uma escolha certa".

Sozinho no palco, ele segue administrando sua própria carreira e encara essas mudanças como um propósito. Leo Chaves diz querer ser reconhecido por sua versatilidade de tons e melodias: “Minha história me mostra que nada é pra sempre. O importante é que, a cada novo desafio, nas diversas fases da nossa vida, a gente não perca o entusiasmo”.

Minha história me mostra que nada é pra sempre. O importante é que, a cada novo desafio, nas diversas fases da nossa vida, a gente não perca o entusiasmo”