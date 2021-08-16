Lei Aldir Blanc: Colatina vai investir R$ 260 mil em projetos culturais

Inscrições da Aldir Blanc em Colatina começa nesta quarta-feira (18) Crédito: Brent Keane/ Pexels/ Divulgação

Colatina investir os recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc, liberados recentemente pelo Governo Federal. Ao todo, o município deve injetar cerca de R$ 260 mil em projetos culturais, em uma iniciativa batizada "Valorização da Diversidade Cultural". Após Vitória lançar edital contemplando espaços culturais , chegou a vez deinvestir os recursos remanescentes da, liberados recentemente pelo Governo Federal. Ao todo, o município deve injetar cerca deem projetos culturais, em uma iniciativa batizada

Serão aceitas propostas de todas as áreas e formatos, incluindo produção audiovisual, teatro, artesanato, capoeira, literatura, danças, feiras, festivais, seminários e produção musical. Cada projeto aprovado - no número máximo de 20 - receberá o recurso de R$ 13 mil.

As inscrições começam nesta quarta-feira (18) e seguem até 17 de setembro. O material (duas cópias do projeto) precisa ser entregue no Setor de Protocolo da Prefeitura de Colatina (Av. Ângelo Giubert, 343, térreo, Centro), de segunda a sexta, no horário das 12h às 17h. O edital e a ficha de inscrição podem ser retirados via web

Podem participar artistas com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, residente no município de Colatina há, no mínimo, dois anos. Será aceito somente um projeto por candidato.