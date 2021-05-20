Laboratório abre vagas no ES para capacitação audiovisual de graça

*(Foto ilustrativa) Crédito: Pixabay

Até o próximo dia 9 de junho, profissionais do Espírito Santo e Minas Gerais podem se inscrever para concorrerem a uma vaga da primeira edição do projeto Vitória Av.Lab, que dará capacitação a produtores, cineastas e diretores capixabas e mineiros de aprenderem a como desenvolver um trabalho da melhor forma possível e como fazê-lo viabilizar com recursos de editais, fundos e iniciativa privada.

Ao todo, há seis vagas disponíveis, sendo quatro para o Estado e duas para Minas.

roteirista Rodrigo de Oliveira , um dos organizadores do evento e também instrutor de uma das ações do projeto, destaca que a ideia é ajudar esses profissionais a desenvolverem suas criações conseguindo torna-las prontas e atrativas para conseguirem patrocínio, já que no Brasil o orçamento para o audiovisual se aperta cada vez mais.

O roteirista e diretor Rodrigo de Oliveira Crédito: Divulgação

“Existe um jeito de deixar tudo de um jeito mais propício para ser aprovado em editais, fundos internacionais, iniciativa privada, mas poucas pessoas conhecem a forma e sabem como fazer isso. A ideia é pegar esses profissionais, que já têm projetos na gaveta ou têm uma grande criação nessa área, para mostrar para eles como eles podem colocar isso na prática na vida real”, reitera.

De acordo com o roteirista, as aulas serão ministradas totalmente pela internet e vão ensinar desde a concepção da ideia escrita até precificação e custo. “A gente vai abordar os temas desde a definição, descrição daquele projeto que o profissional tem até os custos, como discriminar orçamento, tudo. Para isso, teremos tanto instrutores daqui, do Estado, de Minas, de São Paulo e Rio, e até uma profissional do México, que vai, inclusive, dar um panorama também dessa questão dos patrocínios por fundos internacionais”, adianta.

Rodrigo reforça: “Um laboratório de desenvolvimento existe para formar e profissionalizar, para colocar um projeto em crise e, com o suporte de consultores dedicados a um estudo profundo, habilitar o profissional a produzir um roteiro mais forte, mais competitivo, ao mesmo tempo que capacita o produtor a pensar as estratégias de financiamento, produção e lançamento que mais se adequam ao projeto”.

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