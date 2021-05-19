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Videodança Sync

Bailarinos do ES treinam com coreógrafa da Eslováquia para dança na web

Artistas do Espírito Santo se apresentam pela internet nesta quarta (19) com acompanhamento de pianista da Alemanha, que também participou do projeto de forma remota durante a pandemia
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

19 mai 2021 às 08:00

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 08:00

Os bailarinos Gabriela Moriondo e Maicom Souza na vídeodança SYNC, que é uma obra que converge dança, cinema e música
Os bailarinos Gabriela Moriondo e Maicom Souza na vídeodança SYNC, que é uma obra que converge dança, cinema e música Crédito: Bernardo Firme/Divulgação
Maicom Souza, de 33 anos, e Gabriela Moriondo, de 25, são os dois bailarinos capixabas que se apresentam na videodança Sync, que vai ao ar pela internet, na plataforma Zoom, às 17h desta quarta-feira (19). No projeto, coreografado por Eva Urbanová, profissional da Eslováquia, também participou de forma remota o pianista Eriberto de Carvalho, que já trabalhou na orquestra do Bolshoi e hoje toca para companhia da Alemanha.
"Chamamos o projeto de intercâmbio virtual, porque realmente foi isso. Eu e Maicom fizemos 10 dias de intensivo com a Eva pela internet. Foi incrível, uma troca absurda, de muita pesquisa, que agregou muito à nossa experiência. Disso tudo, criamos a vídeodança com artistas do cinema, da música, da iluminação, que será o que nós iremos apresentar pela internet", conta Gabriela.
A videodança nada mais é do que uma nova modalidade da arte corporal adaptada para os meios digitais. Em outras palavras, é uma apresentação de dança contemporânea por vídeo, já que a ida aos teatros está barrada pela pandemia da Covid-19 no mundo.
Na apresentação da dupla do Espírito Santo, a ideia é mostrar um pouco da identidade de cada um na dança, imprimindo características próprias, mas que também represente toda a equipe de profissionais da arte que trabalhou com eles durante as semanas de projeto.
"A apresentação é um vídeo que lida com a minha linguagem e a da Gabriela, formando uma terceira essência, um terceiro corpo, híbrido, que mostra a identidade de cada profissional que participou do projeto como um todo. É um vídeo totalmente diferente, algo totalmente diferente de tudo o que nós já fizemos”, adianta Maicom.
Os bailarinos Gabriela Moriondo e Maicom Souza na oficina da vídeodança SYNC, que é uma obra que converge dança, cinema e música
Os bailarinos Gabriela Moriondo e Maicom Souza na oficina da vídeodança SYNC, que é uma obra que converge dança, cinema e música Crédito: Bernardo Firme/Divulgação
Para ele, que se especializa na dança em um mestrado na Universidade de Brasília (UNB), a apresentação por vídeo pode ser um pouco mais desafiadora. “É um pouco mais complexo porque é como se fosse trabalhar as emoções pelo vídeo, não fica com a gente a leitura das emoções, fica com quem está nos filmando e editando. Tem muita coisa que o público precisa estar perto para trabalhar com as emoções e, nesses casos, quem trabalha no pré e no pós-produção é que precisa ter esse olhar, tanto que nós participamos dos trabalhos na ilha de edição para construirmos essa nova dança de forma colaborativa”, completa ele.
Para Gabriela, que é formada pelo Bolshoi e hoje cursa Artes Plásticas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o bate-papo que o evento virtual promoverá também será de grande valia para o público que acompanhar a exibição. “Depois, às 18h, o vídeo ficará público no YouTube e Vimeo. E o bate-papo pelo Zoom, que teremos após a exibição da vídeodança, será ótimo. Todos os profissionais envolvidos estarão presentes e vamos poder trocar tudo sobre o que dialogamos, envolvendo o público”, conclui.

SERVIÇO

  • Vídeodança Sync com Maicom Souza e Gabriela Moriondo
  • Data: 19 de maio de 2021 (quarta-feira), às 17h
  • Transmissão: pelo Zoom (clique aqui)

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