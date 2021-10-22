José de Abreu e ator neozelandês de 33 anos vivem romance em novo filme

Josh McKenzie tem 33 anos Crédito: Reprodução/ Instagram

O ator José de Abreu, de 75 anos, vai se relacionar com um garoto de programa no filme "Boyhood", dirigido pelo brasileiro Roberto Nascimento. O neozelandês Josh McKenzie, de 33, é quem interpreta o papel principal do filme, gravado na Nova Zelândia.

McKenzie é conhecido em seu país por diversos trabalhos no cinema nacional e internacional. O longa, que é o primeiro em inglês de Zé, deve ser lançado nos cinemas no início de 2022.

O brasileiro morou mais de um ano do outro lado do mundo acompanhado da mulher Carol Junger. Durante esse período, o ator deu vida a um livro de memórias de sua autoria, que está em pré-lançamento. Além desses trabalhos, a parceria com o diretor Roberto Nascimento se estendeu ao curta "Persona non grata".

José de Abreu e Carol Junger deixam a Nova Zelândia e voltam ao Brasil Crédito: Reprodução Instagram / @carolynnejunger