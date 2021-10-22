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No cinema

José de Abreu e ator neozelandês de 33 anos vivem romance em novo filme

Zé vai se relacionar com um garoto de programa no filme "Boyhood".

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 08:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2021 às 08:47
Josh McKenzie tem 33 anos
Josh McKenzie tem 33 anos Crédito: Reprodução/ Instagram
O ator José de Abreu, de 75 anos, vai se relacionar com um garoto de programa no filme "Boyhood", dirigido pelo brasileiro Roberto Nascimento. O neozelandês Josh McKenzie, de 33, é quem interpreta o papel principal do filme, gravado na Nova Zelândia.
McKenzie é conhecido em seu país por diversos trabalhos no cinema nacional e internacional. O longa, que é o primeiro em inglês de Zé, deve ser lançado nos cinemas no início de 2022.
O brasileiro morou mais de um ano do outro lado do mundo acompanhado da mulher Carol Junger. Durante esse período, o ator deu vida a um livro de memórias de sua autoria, que está em pré-lançamento. Além desses trabalhos, a parceria com o diretor Roberto Nascimento se estendeu ao curta "Persona non grata".
José de Abreu e Carol Junger deixam a Nova Zelândia e voltam ao Brasil
José de Abreu e Carol Junger deixam a Nova Zelândia e voltam ao Brasil Crédito: Reprodução Instagram / @carolynnejunger
Após os trabalhados no exterior, o Zé retornou para o Brasil em março deste ano. O motivo foi o início das gravações da próxima novela das nove da Globo, "Um lugar ao sol", que estreia em novembro.

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