Instagram volta a avisar que Regina Duarte publicou notícia falsa

O Instagram voltou a colocar um aviso em uma publicação da secretária especial da Cultura, Regina Duarte, informando que o conteúdo da postagem é falso. Essa não é a primeira vez que isso ocorre.
Em abril, a rede social indicou que uma publicação de Regina sobre a liberação da cloroquina para o tratamento da Covid-19 tinha conteúdo parcialmente falso.
Desta vez, Regina postou, nesta quinta (4), uma série de imagens com informações sobre a gripe espanhola. Em uma delas, que foi indicada como informação falsa, é sugerido que as epidemias seguem um padrão de ocorrer a cada 100 anos. Na fotografia, é listada a peste negra, a cólera, a gripe espanhola e a Covid-19. "Casualidade?", diz o texto que acompanha a imagem.
O post, publicado há uma hora, já tem mais de 6 mil curtidas e 300 comentários.
O Instagram colocou um aviso dizendo que a informação é falsa e afirmou que "as alegações principais nessas informações são factualmente imprecisas" e que "as pandemias não seguem um padrão e ocorrem a cada 100 anos como afirma a imagem", além de alertar que as datas sinalizadas na publicação não coincidem. Segundo a rede social indica, a informação foi verificada pelo projeto espanhol de checagem de fatos Maldito Bulo.?