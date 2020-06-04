Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Informações imprecisas"

Instagram volta a avisar que Regina Duarte publicou notícia falsa

O Instagram voltou a colocar um aviso em uma publicação da secretária especial da Cultura, Regina Duarte, informando que o conteúdo da postagem é falso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 15:41

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 15:41

A atriz Regina Duarte
A atriz Regina Duarte Crédito: TV Globo/Reprodução
O Instagram voltou a colocar um aviso em uma publicação da secretária especial da Cultura, Regina Duarte, informando que o conteúdo da postagem é falso. Essa não é a primeira vez que isso ocorre.
Em abril, a rede social indicou que uma publicação de Regina sobre a liberação da cloroquina para o tratamento da Covid-19 tinha conteúdo parcialmente falso.
Instagram sinalizou a publicação de Regina Duarte
Instagram sinalizou a publicação de Regina Duarte Crédito: Reprodução Instagram
Desta vez, Regina postou, nesta quinta (4), uma série de imagens com informações sobre a gripe espanhola. Em uma delas, que foi indicada como informação falsa, é sugerido que as epidemias seguem um padrão de ocorrer a cada 100 anos. Na fotografia, é listada a peste negra, a cólera, a gripe espanhola e a Covid-19. "Casualidade?", diz o texto que acompanha a imagem.
O post, publicado há uma hora, já tem mais de 6 mil curtidas e 300 comentários.
O Instagram colocou um aviso dizendo que a informação é falsa e afirmou que "as alegações principais nessas informações são factualmente imprecisas" e que "as pandemias não seguem um padrão e ocorrem a cada 100 anos como afirma a imagem", além de alertar que as datas sinalizadas na publicação não coincidem. Segundo a rede social indica, a informação foi verificada pelo projeto espanhol de checagem de fatos Maldito Bulo.?

Veja Também

'Ela caiu quando entrou', diz Lima Duarte sobre ex-secretária Regina

O ocaso de Regina Duarte e a guerra cultural de Bolsonaro

Regina Duarte topou uma saída teatral e pouco ensaiada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vereador preso por invadir casa da ex na Serra vai para regime semiaberto
Imagem de destaque
Jorginho encerra polêmica com Chappell Roan: 'Um mal-entendido'
Imagem de destaque
Segurança na palma da mão: como cuidar da sua vida digital

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados