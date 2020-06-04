Instagram volta a avisar que Regina Duarte publicou notícia falsa

A atriz Regina Duarte Crédito: TV Globo/Reprodução

O Instagram voltou a colocar um aviso em uma publicação da secretária especial da Cultura, Regina Duarte, informando que o conteúdo da postagem é falso. Essa não é a primeira vez que isso ocorre.

Em abril, a rede social indicou que uma publicação de Regina sobre a liberação da cloroquina para o tratamento da Covid-19 tinha conteúdo parcialmente falso.

Instagram sinalizou a publicação de Regina Duarte Crédito: Reprodução Instagram

Desta vez, Regina postou, nesta quinta (4), uma série de imagens com informações sobre a gripe espanhola. Em uma delas, que foi indicada como informação falsa, é sugerido que as epidemias seguem um padrão de ocorrer a cada 100 anos. Na fotografia, é listada a peste negra, a cólera, a gripe espanhola e a Covid-19. "Casualidade?", diz o texto que acompanha a imagem.

O post, publicado há uma hora, já tem mais de 6 mil curtidas e 300 comentários.