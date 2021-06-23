Inscrições para o projeto 'Dança na Roda' terminam na sexta (25)

Evento terá oficinas em que serão compartilhados processos de criação em dança Crédito: Alexandr Ivanov/Pixabay

Se você gosta de dançar e quer trocar experiências com artistas experientes, eis a oportunidade. Até sexta-feira (25), estão abertas as inscrições para o "Dança na Roda", um encontro entre artistas e público em formato de oficinas para compartilhar processos de criação em dança.

Os inscritos são convidados a conhecer e experimentar os processos criativos dos artistas convidados, em encontros com três horas de duração, realizados por meio da plataforma Zoom. As vivências ocorrerão nos dias 3, 10 e 17 de julho, das 14h às 17h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link. Os interessados podem escolher quais encontros desejam participar.

Os artistas convidados que conduzirão as vivências do "Dança na Roda" são Elidio Netto (ES), Renata Costa (RJ) e Mariana Pimentel (RJ), que trarão, respectivamente, as perspectivas da dança para a cena; dança e educação; e gestão e curadoria em dança. Todos os encontros terão momentos práticos, em que a utilização de roupas leves e um espaço para experimentação, mesmo que pequeno, serão necessários. Não há pré-requisitos técnicos para os participantes.

“Muitas vezes, quando a gente pensa em processos criativos em dança, é mais comum associar ao fazer criativo para a cena, para a criação de espetáculos e coreografias. Porém, o processo criativo em dança está presente também na educação e na gestão. É importante que pensemos nessas interfaces como espaços de criação e não de reprodução técnica e teórica engessada”, aponta a coordenadora do projeto, Ivna Messina.

VIVÊNCIAS E CONDUTORES

O bailarino, coreógrafo e produtor cultural Elidio Netto trará a oficina “Corpos textualizados”, que pretende realizar, em abordagem simples, uma visita à paisagem interna de cada um, onde o corpo esteja alegre e fortalecido. Elídio Netto é diretor da Homem Cia de Dança e da Cia NegraÔ. Pesquisador de dança moderna e de danças negras, é realizador do Ateliê de Danças Negras do Espírito Santo. O "Dança na Roda" com Elídio Netto abordará seus processos de criação em dança para a cena.

A artista da dança, preparadora corporal e educadora Renata Costa compartilhará seus processos de criação em dança como educadora. Renata Costa é criadora da abordagem Movimento Criativo, que aplica em escolas regulares e escolas de dança, para crianças e adultos, além de viajar pelo Brasil com oficinas para educadores. A oficina partirá do entendimento de que a criatividade não é uma exclusividade dos processos coreográficos, mas também um caminho fundamental para a aprendizagem em dança.

Na oficina “Ajuntamentos (im)possíveis para mover futuros”, a artista da dança, produtora cultural e gestora Mariana Pimentel irá compartilhar reflexões, práticas e estratégias de criação no contexto para a dança no atual cenário brasileiro, no qual a atuação em rede é vital para reinvenção das condições de trabalho e de (re)existência. Mariana Pimentel pesquisa práticas colaborativas no sistema produtivo da dança. É sócia na produtora multilinguagens Dos Voos e integra a equipe de artes cênicas do Departamento Nacional do Serviço Social do Comércio (Sesc), coordenando de maneira compartilhada projetos, como o Palco Giratório e o Sesc Dramaturgias.

O "Dança na Roda" é uma realização do portal Dança no ES e faz parte do projeto de manutenção do site, contemplado pelo Edital Setorial de Dança da Secretaria da Cultura (Secult), Funcultura 030/2019. O projeto teve sua primeira edição em 2016, quando foi realizado no foyer do Teatro Carlos Gomes, em Vitória, com a participação de artistas da dança do Espírito Santo, de forma aberta ao público.

*Com informações da Secult

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