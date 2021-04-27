Hackeado, site da Biblioteca Nacional volta com danos a cerca de 5% de seu acervo

Interior da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, recheado de livros Crédito: Divulgação/BN

Após ser alvo de dois ataques de hackers, ocorridos há duas semanas, o site da Biblioteca Nacional, órgão ligado à Secretaria Especial da Cultura do governo federal, retornou ao ar nesta segunda-feira (26). A informação foi divulgada nas redes sociais da instituição.

"Serviços importantes, como a Hemeroteca Digital, estarão novamente acessíveis para acesso e consulta", diz a nota publicada. "Agradecemos o apoio e a paciência de todos, que demonstraram, com sua preocupação, o alto valor dado à cultura do país."

Em 11 de abril, o site da Biblioteca Nacional sofreu um ciberataque, do tipo ransomware --palavra que deriva do inglês para "resgate"--, o mesmo estilo daquele que atingiu, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça em novembro.

O objetivo costuma ser embaralhar dados do sistema corporativo de uma organização e manter a chave criptográfica na mão dos criminosos, numa espécie de sequestro virtual de informações.

Depois disso, a instituição suspendeu suas atividades online e as tentou retomar no dia 13, mas novamente foi alvo de hackers. Desde então, todos os servidores foram desligados e a plataforma foi totalmente desativada.

Nesse período, profissionais foram contratados pela instituição para escanear os acervos, avaliar os danos e reforçar a segurança do site, que congrega registros históricos de livros, revistas e documentos importantes do país, além de servir como uma importante fonte de consulta para pesquisadores.

"O estrago é mínimo", dizia a nota da Biblioteca Nacional publicada então. No entanto, agora que o site voltou a funcionar, a instituição informa que cerca de 5% de seus dados continuam comprometidos pelo hackeamento.

"Os arquivos [danificados] permanecerão inacessíveis até que seja possível a sua recuperação", diz a nota. Segundo a instituição, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República já foi notificado para investigar a invasão.