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Grupo k-pop Stray Kids lança clipe de 'Thunderous'

Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. voltam com 'NOEASY'

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 15:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 ago 2021 às 15:50
Grupo k-pop retoma álbum e conquista fãs
Grupo k-pop retoma álbum e conquista fãs Crédito: Youtube/JYP Entertainment
Os rapazes do Stray Kids, grupo k-pop formado em 2017, estão de volta com o álbum NOEASY, o segundo da carreira deles. Nesta segunda-feira, 23, os músicos divulgaram o clipe do single Thunderous.
O vídeo mistura live-action e cenas de animação, com direito a efeitos especiais.
Stray Kids é formado por oito cantores: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.
O álbum NOEASY tem 14 faixas.
O lançamento do vídeo foi um dos assuntos mais comentados no Twitter nas primeiras horas da manhã.
"Isso aqui tá perfeito, incrível, lendário, espetacular. Eu vou até pesquisar mais adjetivos para descrever essa obra de arte feita por deuses!", comemorou um internauta. "Esplêndidos", escreveu uma fã do grupo.

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