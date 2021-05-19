Biografia

Gil do Vigor revela capa do seu livro 'Tem Que Vigorar'

O ex-BBB vai lançar obra sobre a vida dele e memórias do reality show

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 17:11

Agência Estado

Ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, na capa do livro 'Tem que vigorar!' Crédito: Divulgação/ Globo Livros
O sucesso de Gil do Vigor após a participação dele no Big Brother Brasil 21 será contado em um livro. Tem que vigorar! será lançado no mês que vem e a capa foi revelada nesta quarta-feira, 19.
Nas redes sociais, Gilberto compartilhou a novidade. "Brasil, revelo para meus vigorosos a capa do meu livro, que já está em pré-venda. Tem que vigorar! é puro regozijo. Você vai saber de toda a minha história e vai ficar fluente em meus bordões", comemorou.
Na obra, que será publicada pela Globo Livros, Gil conta os momentos preferidos dele no BBB, da infância pobre em Pernambuco e fala sobre as dificuldades que passou na vida, como quando teve que morar na rua.
Ele também conta os momentos de violência do pai contra a mãe, a relação com a fé e a igreja, de como a educação o salvou, a descoberta da sexualidade e o processo dele de autoconhecimento e aceitação.
Com depoimentos de Jacira, mãe dele, Xuxa Meneghel e Deborah Secco, o livro traz ainda um dicionário com os memes e bordões do economista. Para acessar o link da pré venda de Tem que vigorar!, clique aqui.

Veja Também

Sósia dos EUA de Gil do Vigor viraliza e faz campanha para Lula

Sport homenageia Gil do Vigor com camiseta e dança do 'tchaki tchaki'

Gil do Vigor, ex-BBB 21, é contratado pela Globo e comemora a novidade

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

