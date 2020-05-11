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Isolamento social

Galinha Pintadinha registra aumento de 34% em audiência na quarentena

Com famílias em casa por causa do coronavírus, são 16 milhões de views diários; marca libera acesso aos conteúdos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 16:57

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 16:57

Galinha Pintadinha comemora audiência durante isolamento social por causa do novo coronavírus
Galinha Pintadinha comemora audiência durante isolamento social por causa do novo coronavírus Crédito: YouTube / @Galinha Pintadinha
Um dos desenhos animados mais queridos da criançada na primeira infância comemora o forte crescimento em audiência desde o início do isolamento social no Brasil por causa da pandemia do novo coronavírus. Os acessos aos vídeos da Galinha Pintadinha na internet tiveram aumento de 34% no período, saltando de 12 milhões para 16 milhões de views diários. A marca decidiu liberar também acesso gratuito aos conteúdos no aplicativo iOS e Android gratuitamente por 30 dias, desde 4 de abril.
Os vídeos e clipes musicais estão disponíveis no Netflix, no canal Nat Geo Kids, na Amazon Prime, no aplicativo iOS e Android, e diariamente no SBT, na grade de programação do Bom Dia & Cia.

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"Pensamos no bem-estar das crianças, proporcionando diversão e atividades lúdicas, e também em auxiliar os pais com mais uma ferramenta de apoio durante a quarentena", afirma Miguel Moreira, gerente da Bromélia Produções.
De 2010 até agora, o aplicativo da Galinha Pintadinha registrou 55 milhões de downloads, sendo 50 milhões na versão Android e cinco milhões em iOS. Disponível em português, espanhol, inglês, italiano e francês, o aplicativo foi baixado em 224 países diferentes e tem cerca de 250 mil usuários ativos, que utilizam o app ao menos uma vez por mês.

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