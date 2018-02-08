Canal da 'Galinha Pintadinha' iguala recorde de Rihanna no YouTube

Galinha Pintadinha e sua turma Crédito: Paula Aline

O canal da Galinha Pintadinha, animação criada pelos brasileiros Juliano Prado e Marcos Luporini em 2006 e que se tornou um fenômeno no segmento infantil, alcançou marca impressionante no YouTube nesta semana: 29 vídeos atingiram pelo menos 100 milhões de visualizações.

O feito iguala o recorde do YouTube, pertencente à cantora Rihanna, que também tem 29 vídeos com pelo menos 100 milhões de visualizações. A expectativa é que a Galinha Pintadinha ultrapasse esse recorde em breve, um outro vídeo do canal está se aproximando da marca de 99 milhões de visualizações.