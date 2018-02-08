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BOMBANDO

Canal da 'Galinha Pintadinha' iguala recorde de Rihanna no YouTube

29 vídeos do canal atingiram pelo menos 100 milhões de visualizações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 22:33

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 22:33

Galinha Pintadinha e sua turma Crédito: Paula Aline
O canal da Galinha Pintadinha, animação criada pelos brasileiros Juliano Prado e Marcos Luporini em 2006 e que se tornou um fenômeno no segmento infantil, alcançou marca impressionante no YouTube nesta semana: 29 vídeos atingiram pelo menos 100 milhões de visualizações.
O feito iguala o recorde do YouTube, pertencente à cantora Rihanna, que também tem 29 vídeos com pelo menos 100 milhões de visualizações. A expectativa é que a Galinha Pintadinha ultrapasse esse recorde em breve, um outro vídeo do canal está se aproximando da marca de 99 milhões de visualizações.
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Em número de inscritos, o canal oficial de Rihanna ainda supera, em muito, o da animação brasileira: a cantora tem 26 milhões de inscritos (é o 12º canal com mais inscritos na plataforma) contra 9,6 milhões de inscritos no canal da Galinha Pintadinha. O vídeo com mais visualizações da cantora de Barbados é o clipe da música Diamonds, com um bilhão de visualizações e o da Galinha Pintadinha, a música Pintinho Amarelinho, com 517 milhões.

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