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Sucesso

'Galinha Pintadinha' é canal musical mais popular do mundo no YouTube

Canal infantil chegou a 30 vídeos com mais de 100 milhões de visualizações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 12:25

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 12:25

"Galinha Pintadinha" quebrou recorde no YouTube Crédito: Reprodução/YouTube
As famosas do pop que se cuidem, porque temos um novo furacão a todo vapor no YouTube. "Galinha Pintadinha" só tem a cara de inocente: ela é, agora, considerada dona (e proprietária) do canal musical mais popular do mundo no YouTube. Isso porque, sucesso entre os pequenos, ela coleciona 30 vídeos com mais de 100 milhões de visualizações, quebrando recordes de nomes como Rihanna, Taylor Swift e Justin Bieber. 
Entre os canais brasileiros, de acordo com o jornal O Globo, a animação já era um fenômeno: com quase 10 milhões de inscritos, os vídeos da "Galinha Pintadinha" acumulam mais de 7,5 bilhões de visualizações, perdendo apenas para a produtora Kondzilla, com 13,7 bilhões. Hoje, o canal tem, em média, 8 milhões de visualizações por dia.
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Segundo O Globo, o projeto da animação começou em 2006, quando os empresários Juliano Prado e Marcos Luporini utilizaram o YouTube para exibir o produto em uma reunião de produtores em que não puderam comparecer. O vídeo acumulou quase 500 mil visualizações e chamou atenção da dupla, que resolveu investir na produção. 
Para Miguel Moreira, gerente da Bromelia Produções, que gere a marca "Galinha Pintadinha", o segredo do sucesso é cativar, com músicas, personagens e histórias, o público logo no início da infância, na faixa de zero a seis anos. Em entrevista a O Globo, ele garantiu: "Somos considerados os primeiros personagens na vida dos bebês, e nosso público está sempre se renovando, afinal, são 233 mil bebês nascidos por mês no Brasil".

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