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Sucesso de público

'Galinha Pintadinha' estreia na TV cultura

Quem vê o sucesso explosivo da Galinha Pintadinha, mal sabe que ela surgiu um pouco pelo acaso

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 14:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 14:48
"Galinha Pintadinha" quebrou recorde no YouTube Crédito: Reprodução/YouTube
Ela surgiu quase sem querer, mas o fato é que veio para ficar, conquistando o público infantil com seus vídeos e canções do universo popular brasileiro. Sim, a Galinha Pintadinha continua sendo um fenômeno e, a partir desta segunda, 14, poderá ser vista na tela da TV Cultura, nos intervalos das atrações para as crianças. Mas não é só isso, não. A galinha azulzinha ganhará ainda mais espaço a partir do dia 19, às 9h, quando entrará, também na programação da Cultura, a série animada Galinha Pintadinha Mini, que terá ao todo 26 episódios, com 12 minutos de duração cada um.
Quem vê o sucesso explosivo da Galinha Pintadinha, mal sabe que ela surgiu um pouco pelo acaso. "Eu havia gravado as 13 músicas em 2002 e, em 2006, procurei o Juliano Prado, para fazer o desenho. No meio do caminho, o projeto parou e restou um vídeo, que foi postado no YouTube, esquecido por lá e, uns seis meses depois, a gente foi conferir e viu que já tinha 500 mil views", conta Marcos Luporini, um dos criadores.
E foi a partir daí que nasceu a Galinha Pintadinha, sendo transformada em DVD, que, "na época tinha como previsão a venda até 5 mil DVDs, o que já seria razoável", conta Marcos, que conclui afirmando que atualmente já vendeu "mais que 2,5 milhões, excedendo muito a expectativa e, agora, objetivo é conquistar o mercado internacional".
Mas todo esse sucesso tem a ver com a escolha das canções, que agradam não somente as crianças, mas fazem adultos se encantarem, lembrarem de tempos remotos. "Na época, essas músicas que a gente trabalhou já haviam sido interpretadas por outros artistas, como a Xuxa" diz Juliano Prado, outro pai da simpática penosa. "O que funcionou foram duas coisas", explica Juliano, "a gente deu uma roupagem musical nova e colocou em formado de desenho animado, isso foi inédito com esse repertório, fora isso a gente acertou essa nova mídia como forma de consumo e acabou nos pegando de surpresa, pois nessa época, quase ninguém via o YouTube, era até estranho fazer um trabalho e colocar lá de graça", afirma enfatizando "hoje em dia a Galinha reina no mundo digital e um dos motivos é ter esse repertório, que pais confiam e recomendam".
Com a estreia da Galinha Pintadinha Mini, na TV Cultura, mais um degrau foi alcançado pela equipe. Nessa produção, a criançada vai conferir histórias, atividades e brincadeiras, que tem como público principal as crianças até quatro anos de idade. Trata-se de um novo produto, que pode abrir ainda mais o mercado para a galinha, que, de acordo, com Juliano e Marcos, já chega a muitos outros países. "Na América Latina já é grande sucesso, entrando um pouco nos EUA de língua hispânica, mas deve chegar ainda a Israel, Coreia do Sul, China, Japão."

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