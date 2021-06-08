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Games

'Fortnite' traz Rick, Morty e Superman para a 7ª temporada

Novo capítulo do jogo vai focar vida extraterrestre
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jun 2021 às 18:16

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 18:16

Superman está em ‘Fortnite’
Superman está em ‘Fortnite’ Crédito: Epic Games/Reprodução
O jogo "Fortnite" chega agora na sua 7ª temporada, chamada "Invasão", e anunciou, nesta terça-feira (8), algumas novidades do Capítulo 2 para seus jogadores, como a chegada de Rick e Morty e Superman ao jogo.
A atualização promovida pela Epic Games, além das skins do marcante personagem da DC Comics e do cientista Rick Sanchez, do Cartoon Network, também conta com mudanças no mapa do jogo e um novo sistema de discos voadores.
O novo capítulo tem como foco a vida extraterrestre e ficção científica. O mapa terá uma nova região, que substitui o Pináculo, o retorno da Fazenda Frenética agora como Complexo da Colheita, e a mudança do Litoral Límpido para Costa Convicta.
Além disso, os discos voadores espalhados pelo mapa podem ser dirigidos pelos jogadores e servirão como ponto de reinício. Eles possuem um feixe de abdução e um canhão de energia, que causam danos a jogadores e construções e podem pegar e arremessar itens.
As atualizações contam também com novas armas e itens que estão retornando para o capítulo. Dentre os destaques estão Rifle de Infantaria, Revolver, Pistolas Duplas, Arpão Raro, Peixe Vendetta Lendário e Fedido.

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