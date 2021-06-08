'Fortnite' traz Rick, Morty e Superman para a 7ª temporada

Superman está em ‘Fortnite’ Crédito: Epic Games/Reprodução

O jogo "Fortnite" chega agora na sua 7ª temporada, chamada "Invasão", e anunciou, nesta terça-feira (8), algumas novidades do Capítulo 2 para seus jogadores, como a chegada de Rick e Morty e Superman ao jogo.

A atualização promovida pela Epic Games, além das skins do marcante personagem da DC Comics e do cientista Rick Sanchez, do Cartoon Network, também conta com mudanças no mapa do jogo e um novo sistema de discos voadores.

O novo capítulo tem como foco a vida extraterrestre e ficção científica. O mapa terá uma nova região, que substitui o Pináculo, o retorno da Fazenda Frenética agora como Complexo da Colheita, e a mudança do Litoral Límpido para Costa Convicta.

Além disso, os discos voadores espalhados pelo mapa podem ser dirigidos pelos jogadores e servirão como ponto de reinício. Eles possuem um feixe de abdução e um canhão de energia, que causam danos a jogadores e construções e podem pegar e arremessar itens.

As atualizações contam também com novas armas e itens que estão retornando para o capítulo. Dentre os destaques estão Rifle de Infantaria, Revolver, Pistolas Duplas, Arpão Raro, Peixe Vendetta Lendário e Fedido.