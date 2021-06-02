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Games

Bolsonaro vira vilão em jogo de terror para celular

Objetivo é pegar o dinheiro e fugir com um pão com mortadela na mão. Jogo "Bolsonaro Terror do PT" já tem mais de 100 mil downloads
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2021 às 14:42

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 14:42

Jogo
Em "Bolsonaro Terror do PT", jogador foge de Bolsonaro com um pão com mortadela na mão Crédito: Reprodução/PlayStore
O presidente Jair Bolsonaro virou vilão num jogo para celular que tem feito sucesso no Android e nas redes sociais. Segundo a desenvolvedora "Sad Cat Games", "Bolsonaro Terror do PT" traz o presidente indo atrás de um militante - o jogador no caso - que entra no prédio do PT para pegar 30 reais para ir num evento da esquerda.
Com um pão com mortadela na mão, o jogador anda pela sede do PT atrás do dinheiro e foge de Bolsonaro. "Um jogo de Terror em que encarnamos um militante que aceitou uma propina enorme de 30 reais para participar da oposição. Mas quem imaginaria que Nosso Heroi estaria guardando os 30 reais? Se esconda, corra, encontre e tente sobreviver neste jogo de terror!", diz trecho do texto de apresentação do jogo.
No cenário do jogo, é possível ver cartazes com o rosto do ex-presidente Lula e frases como "filie-se ao PT " e "Lula Livre". Quando o vilão se aproxima do jogador, é possível ouvir frases como "LGBT infantil" e "canalha".
"Bolsonaro Terror do PT" já conta com mais de 100 mil downloads na Google Play Store. Confira abaixo uma demonstração.

JOGOS COM LULA

Vale lembrar que a "Sad Cat Games" também tem outros dois jogos com o ex-presidente Lula como protagonista: "Lula Terror do Congresso" e "Lula Escape da Prisão". O primeiro é semelhante ao de Bolsonaro, onde Lula é o vilão e tenta impedir o jogador de conseguir provas contra ele. No segundo, o jogador assume o papel do ex-presidente e tem que fugir da Polícia Federal.

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